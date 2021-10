The Hellacopters kündigen neues Album an, machen "Grande Rock" digital verfügbar

Foto: Mike Borg

Die schwedische Punk'n'Roll-Legende The Hellacopters hat die Aufnahmen zu ihrem neuen Album abgeschlossen. Die erste Studioplatte seit 2008 soll nächstes Jahr erscheinen. Im Zuge der Ankündigung machte die Band einen Alben-Klassiker aus den 90ern zum ersten Mal überhaupt digital verfügbar.

Schon im Mai 2020 verriet The Hellacopters-Frontmann Nicke Andersson im neuen Podcast von Gluecifer-Schlagzeuger Danny Young, dass die Band an einer neuen Platte arbeite. Zusammen mit der Unterschrift beim Metal-Label Nuclear Blast kündigten die Schweden nun die Fertigstellung ihres ersten Albums in 13 Jahren an. Das bisher namenlose zehnte Studioalbum soll im Frühjahr 2022 erscheinen. Im Gegensatz zum vorläufigen Abschiedsalbum und Vorgänger "Head Off" (2008), das ausschließlich Cover enthielt, soll das kommende Album nach Anderssons Aussagen im Podcast auch wieder eigene Songs enthalten.

Um die Unterschrift bei ihrem neuen Label zu feiern, wurde außerdem ihr drittes Album "Grande Rock" aus dem Jahr 1999 zum ersten Mal überhaupt auf den digitalen Plattformen verfügbar gemacht. Ein remastertes Video für die "Grande Rock"-Single und Fan-Favoriten "The Devil Stole The Beat From The Lord" wurde ebenfalls geteilt.

Gründungsmitglied und Drummer Robert Eriksson kommentierte die Veröffentlichung wie folgt: "'Grande Rock' war ein Meilenstein und das erste Album von uns, das im Mai 1999 gleichzeitig von vier verschiedenen Labels auf vier verschiedenen Kontinenten veröffentlicht wurde. Kurz vor der Veröffentlichung hatten wir Robert 'Strängen' Dahlqvist an der zweiten Gitarre rekrutiert, der Dregens offizieller Ersatz wurde. Es folgte die 'Grande Rock World Tour', auf der die Band 130 Shows in 25 Ländern spielte. Jetzt, im Jahr 2021, 22 Jahre nach der Erstveröffentlichung und seit langem ein heißes Eisen unter Plattensammlern und nur noch in Second-Hand-Läden erhältlich, wird 'Grande Rock' zum ersten Mal digital auf allen Plattformen erscheinen. Und dies ist auch nicht das Ende von 'Grande Rock', weitere Neuigkeiten werden folgen."

Im Sommer 2022 sind The Hellacopters dann mit ihrer neuen Platte im Gepäck als Headliner beim Damage Done Fest in Hamburg und beim Phoenix Rising Festival in Ingolstadt zu sehen.

Video: The Hellacopters - "The Devil Stole The Beat From The Lord"

Album-Stream: The Hellacopters - "Grande Rock"

Live: The Hellacopters 2022

16.07. Ingolstadt - Phoenix Rising Festival

27.08. Hamburg -Damage Done Fest