Every Time I Die teilen zur Album-VÖ von "Radical" ein Video zu "Thing With Feathers"

Foto: Michael Watson

Am heutigen Freitag erscheint "Radical", das neunte Album von Every Time I Die. Passend dazu gibt es ein Video zum überraschend ruhigen Song "Thing With Feathers".

Normalerweise ist man von Every Time I Die aus Buffalo, NY ja eine wahnwitzige Mischung aus Math-Metal, Hardcore und Southern Rock gewohnt. Doch die Band kann wesentlich vielschichtiger und auch mal zurückgenommener. Etwa im Stück "Thing With Feathers", das die Band Jaclyn Buckley, der verstorbenen Schwester von Sänger Keith und Gitarrist Jordan, widmet.

Zu Gast im Song ist Andy Hull von Manchester Orchestra, dessen Stimme unverkennbar ist.

Das Video zeigt die Band auf einem Häuserdach performen - parallel sehen wir Keith Buckley im Auto und auf einer Brücke einer schwarzen Feder hinterherjagen. Regie hat Brandon Dermer geführt, der das Geschehen mit allerlei Drohnenpanoramen einfängt.

Der Song ist einer von insgesamt 16, die sich auf "Radical" befinden. Das neunte Album von Every Time I Die erscheint am heutigen Freitag und hat es in VISIONS Nr. 344 zum Album des Monats geschafft.

Video: Every Time I Die - "Thing With Feathers"