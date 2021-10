Mastodon teilen neuen Song "Sickle And Peace"

Foto: Clay McBride

Die Progressive-Sludge-Metaller Mastodon veröffentlichen mit "Sickle And Peace" vorab bereits den dritten Song von ihrem neuen Doppelalbum "Hushed And Grim".

Das achte Album der Band aus Atlanta ist das erste im Doppelalbum-Format. "Hushed And Grim" wird 15 Songs in 86 Minuten enthalten und am 29. Oktober via Reprise/Warner erscheinen.

Nach "Pushing The Tides" und "Teardrinker" stellt das über sechsminütige "Sickle And Peace" die dritte und (wahrscheinlich) letzte Vorab-Single für das neue Album dar.

Mastodon haben den Song mit einem schlichten Video ausgestattet. Zu sehen ist das Cover von "Hushed And Grim", designt vom langjährigen Kooperationspartner Paul Romano. Wer genau hinsieht, stellt fest, dass einzelne Elemente in und um den mächtigen Baum animiert sind. Gewidmet ist die Platte übrigens Mastodons 2018 verstorbenem Manager Nick John, dessen Gesicht in den Baumstamm geschnitzt ist.

Das Stück selbst ist ein bisweilen zurückgenommener Progressive-Rocker mit spacigen Gitarren und komplexem Timing, der im Laufe immer wieder zwischen leiseren und lauteren Passagen wechselt - und sogar eine Hammondorgel mitbringt.

Im Juni 2022 werden Mastodon dann für vier Konzerte in den deutschsprachigen Raum kommen.

Live: Mastodon

01.06. Leipzig - Parkbühne

13.06. Dortmund - FZW

14.06. Bremen - Pier 2

27.06. Wien - Arena

Stream: Mastodon - "Sickle And Peace"