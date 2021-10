VISIONS Premiere: Deity's Muse präsentieren Video zur neuen Single "Into Their Clutches", kündigen EP an

Foto: Rob Band

Die südafrikanischen Prog-Rocker Deity's Muse unterfüttern die Ankündigung ihrer neuen EP "Ennui" mit der ersten Single "Into Their Clutches" - das gesellschaftskritische Musikvideo voller bildhafter Metaphern gibt es schon heute bei uns zu sehen.

Das aktuelle Album "Convergence" der progressiven Rock-Band Deity's Muse erschien im Jahr 2016. Etwa drei Jahre später, noch vor der Covid-19-Pandemie, präsentierten die Südafrikaner ihre EP "Lungs Full" und begleiteten die britische Prog-Metal-Band Monuments als Support-Act. Mit ihrer kommenden EP "Ennui" verkünden die Deity's Muse nun ihr nächstes Projekt: Sowohl "Lungs Full" als auch "Ennui" sollen Teil einer EP-Trilogie werden, welche die Gruppe um den Gitarristen und Sänger Wayne Boucher in einem Studioalbum zusammenlegen will.

"Into Their Clutches" stellt den Opener des zweiten Teils dieser Triolige dar. In knapp sechs Minuten reihen sich melodische, teils verzerrte Riffs aneinander, die von einem ruhigeren Drum-Intro und einem üppigen Gitarrensolo im Outro eingerahmt werden. Der gefühlvolle Gesang berichtet mit Zeilen wie "Patience/ I have no patience/ for you" über die Geschwindigkeit der modernen Welt, Ignoranz und Spaltung der Gesellschaft.

Das cineastische Musikvideo verfolge laut Boucher den Ansatz "eine verlockende Metapher für den aktuellen Zustand der Polarisierung und des kollektiven Click-Bait-Denkens zu entwickeln." Anstelle von Einschüben einer Performance, sind die Bandmitglieder im Clip in verschiedenen symbolischen Rollen zu sehen. Jede Aufnahme sei daher im Vorfeld akribisch geplant worden, "um die hehre Thematik des Textes und den Fluss der Musik bestmöglich zu repräsentieren." So schickt die im Video zu sehende fiktive Gemeinde "Church Of Acceptable Opinions", deren Treffen in einer Kapelle stattfinden, Missionare aus. Ihr Symbol - eine stilisierte Ameise - taucht auch auf Medikamenten auf, die einer Frau gereicht werden, bis sie sich der Haltung der Missionare anpasst.

"Ennui" erscheint am 22. Oktober beim Heavy-Rock-Label Mongrel und kann bereits digital vorbestellt werden.

Video: Deity's Muse - "Into Their Clutches"

Cover & Tracklist: Deity's Muse - "Ennui" (EP)



01. "Into Their Clutches"

02. "Continuum"

03. "Erra"

04. "A Light Swallowed Me Whole"