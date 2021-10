Psychedelic Porn Crumpets stellen Video zu "Lava Lamp Pisco" vor, kommen auf Tour

Foto: Josh Ludlow

Mit einem trippigen Trick-Video melden sich die australischen Garage-Psych-Rocker Psychedelic Porn Crumpets zurück - und direkt für eine Europa-Tour in 2022 an, bei der sie auch in D/A/CH Station machen.

Erst Anfang Februar veröffentlichten die Psychedelic Porn Crumpets mit "Shyga! The Sunlight Mound" ihr viertes Album seit 2016. Mit "Lava Lamp Pisco" gibt es jetzt einen neuen Song - das erste Lebenszeichen für das fünfte Album, das 2022 kommen soll.

Der Song behält angenehmerweise die Richtung des noch aktuellen Albums bei. Das psychedelische Geschwurbel, mit dem die Band anfänglich ihre Songs gestreckt oder entschleunigt hat, haben die Musiker um Mastermind Jack McEwan mit Rasanz und Heaviness ausgetauscht. Davon zeugt das Riff-getriebene "Lava Lamp Pisco".

Den Song kommentiert McEwan wie folgt: "Nach 'Shyga!' wollte ich etwas schreiben, das heavier ist, zurück zu den Sabbath-Wurzeln, und auf einem Riff rumreiten, bis es es brummt wie ein Mantra auf Novocain. Ich wollte, dass es sich anfühlt, als würde es sich konstant weiterentwickeln, immer chaotischer werden, schwirrend zwischen dissonanten Schichten und den Song-Körper so polternd wie einen Haken von Mike Tyson machen."

"Der Text sollte gar nicht unbedingt düster ausfallen, ich mochte es immer, unsere Musik optimistisch und positiv zu halten - aber manche Tage fühlten sich einfach an, als würden sie zu einem verschmelzen, während ich darauf wartete, bis das Leben wieder einen Sinn für Normalität entwickelt. Aber was ist schon normal? Wandel ist gut, Vielfalt die Würze des Lebens - und was diese verrückte Zeit angeht, muss ich zugeben, dass ich nie glücklicher war."

Das fantastische Animationsvideo irgendwo zwischen "The Midnight Gospel" und "Yellow Submarine" wurde von der in Bristol ansässigen Animationskünstlerin Gina Tratt geschaffen. McEwan dazu: "Als wir erstmals Ginas Arbeit gesehen hatten, wussten wir, dass wir mit ihr ein Projekt realisieren wollen. Die Idee war, dem Drone-Aspekt des Songs zu folgen, eine verspielte Landschaft für mitternächtliche Youtube-Tripper zu erschaffen, die sie hinunterschlingen können."

Psychedelic Porn Crumpets haben außerdem eine Europa-Tour für 2022 angekündigt - die erste seit 2019. Die Tour führt die Band zu 26 Stationen, dabei kommen sie auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz vorbei.

Video: Psychedelic Porn Crumpets - "Lava Lamp Pisco"

VISIONS empfiehlt:

Psychedelic Porn Crumpets

29.03. Hamburg, Molotow

30.03. Leipzig, Täubchenthal

01.04. Berlin, Hole 44

03.04. Wien, Grelle Forelle

06.04. Zürich, Bogen F