VISIONS empfiehlt: Kadavar kündigen Tour an

Foto: Rosa Merino Claros

Schon im August und September diesen Jahres sind Kadavar auf Tour gewesen. Für das Restjahr 2021 kündigen die Berliner weitere Termine in Deutschland und Luxemburg an.

2020 hätten Gluecifer und Kadavar auf dem Dortmunder 30th Anniversary Festival von VISIONS auftreten sollen. Damals mussten wir die Konzerte aufgrund der Corona-Auflagen des Landes Nordrhein-Westfalen absagen. Auch ihre Welttournee mussten Kadavar im März desselben Jahres abbrechen.

Statt um die Welt zu reisen, zogen sich die Berliner in ihr Studio zurück und nahmen ihr sechstes Studioalbum mit dem bezeichneden Titel "The Isolation Tapes" auf, das im Oktober 2020 erschien. Im Vergleich zum Vorgänger "For The Dead Travel Fast" ist das aktuelle Album deutlich experimenteller und weniger wuchtig.

Im Spätsommer 2021 bot sich für die Vintage-Rocker endlich die Gelegenheit ihr neues Material auf die Bühne zu bringen. Jetzt kündigt die Band eine weitere Reihe von Auftritten an, für die sie zehn Termine in Deutschland und einen Termin im angrenzenden Luxemburg vorsehen. Tickets für die Termine im November und Dezember gibt es unter anderem bei Eventim.

Kadavar sind auch beim zehnjährige Jubiläum des Desertfest Berlin dabei, das vom 26. bis zum 29. Mai 2022 stattfindet. Tickets für das Festival sind auf der Website des Events erhältlich.

Live: Kadavar 2021

26.11. Hamburg - Knust

27.11. Köln - Kantine

03.12. Stuttgart - Im Wizemann

08.12. Braunschweig - Westand

09.12. Esch Sur Alzette - Kulturfabrik Esch

10.12. Leipzig - UT Connewitz

11.12. Wiesbaden - Schlachthof

12.12. Nürnberg - Hirsch

16.12. Kiel - Pumpe

17.12. Karlsruhe - Die Stadtmitte

18.12. Münster - Skaters Palace