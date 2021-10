Los Bitchos stellen neue Single "Las Panteras" per Video vor, kündigen Debüt an

Foto: Tom Mitchell

Die Psych-Newcomerinnen Los Bitchos präsentieren ihren neuen Song "Las Panteras" mit einem abgefahrenen Video, indem sich die vier Musikerinnen als tanzendes Detektiv-Team geben. Der Song stammt vom lang ersehnten Debüt "Let The Festivities Begin!", welches die Band im selben Atemzug überraschend ankündigte.

Bereits 2020 machten die Wahl-Londonerinnen von Los Bitchos beim niederländischen Newcomer-Festival Eurosonic Noorderslag mit ihrem erfrischenden Sound zwischen Cumbia, türkischem Psych, Surf und 60s-Pop auf sich aufmerksam. Nachdem sich Fans nach über ein Jahr nur mit den fünf veröffentlichten Singles wie u.a. "The Link Is About To Die" und "Pista (Great Start)" begnügen durften, folgt auf die Unterschrift beim Label City Slang, nun die Ankündigung, dass auch endlich das erste Album mit dem Titel "Let The Festivities Begin!" erscheint. Produziert wurde die neue Platte von Franz-Ferdinand-Frontmann Alex Kapranos.

Wie schon bei den Tracks zuvor erinnert auch "Las Panteras" mit multiinstrumentellen Psychedlic-Rock an Bands wie Altin Gün oder Khruangbin - bleiben aber durch ihre musikalische Betonung auf Südamerika mit den stets tanzbaren Elementen aus Cumbia und peruanischem Chicha eigenständig. Oder mit den Worten von Gitarristin Serra Petale: "Ich wollte so klingen wie Van Halen und die Cocteau Twins - nur aus der Türkei."

Im dazugehörigen Video in überspitzter 70s-Tarantino-Optik mimen Los Bitchos ein tanzendes Agenten-Team, das an einem Fall arbeitet und im Showdown gegen den titelgebenden Panther kämpfen muss - der Ausgang bleibt jedoch offen. "Wir wollten das Mysteriöse des Songs in Kombination mit frechen Tanzschritten zeigen. Inspirationen für das Video sind Kill Bill, Scooby Doo und das 'Wannabe'-Video der Spice Girls", sagte Keytarristin Agustina Ruiz über den Clip.

"Let The Festivities Begin!" erscheint am 4. Februar via City Slang und kann auf der Label-Website vorbestellt werden. Nur wenige Monate nach Release bringen Los Bitchos ihre Cumbia-Party dann erstmals auf deutsche Bühnen - unter anderem auch auf die des Desertfests in Berlin.

Video: Los Bitchos - "Las Panteras"

Los Bitchos - "Let The Festivities Begin!"



01. "The Link Is About To Die"

02. "I Enjoy It"

03. "Pista (Fresh Start)"

04. "FFS"

05. "Tropico"

06. "Las Panteras"

07. "Good To Go!"

08. "Change Of Heart"

09. "Tripping At A Party"

10. "Try The Circle!"

11. "Lindsay Goes To Mykonos"

Live: Los Bitchos 2022:

21.04.22 München - Milla

23.04.22 Berlin - Urban Spree

24.04.22 Hamburg - Molotow

26.05.22 Berlin - Desertfest

01.06.22 Augsburg - City Club

02.06.22 Schorndorf - Club Manufaktur