Geheimkonzert von Me And Reas und Flyswatter

Foto: Me And Reas / Doc Snyder Photo

Auf der Non-Profit-Party in München erwarten euch Indie-Folk von Me And Reas und Skate-Punk mit Flyswatter. Sie wird ausgerichtet von unserem DJ Albert Royal.

Am 16. Oktober findet ein VISIONS-Geheimkonzert in München statt. Unser DJ Albert Royal wird maximal 60 Gäste in einer kleinen Off-Location begrüßen, in der ansonsten keine Konzerte stattfinden. Hier habt ihr die Möglichkeit einen Abend unter Freunden und Gleichgesinnten in entspannter Atmosphäre und bei guter Musik zu erleben.

Auf der Bühne werden unter anderem die Nürnberger Indie-Folk-Gruppe Me And Reas stehen. Diese veröffentlichten zuletzt ein Musikvideo zu ihrem Song "Thirty" in Zusammearbeit mit dem Singer/Songwriter Matze Rossi. Ebenfalls mit von der Partie sind die Skate-Punks Flyswatter aus Berchtesgaden, die mit der Single "How Long" auch eine neuen Song mit im Gepäck haben.

Die Venue in München erfahren alle Ticketbesitzer:innen erst zwei Tage vor dem Konzert. Die Show beginnt um 17 Uhr und endet um etwa 19.30 Uhr; der Einlass ist um 16 Uhr.

Nach aktuellem Stand findet die Veranstaltung unter den 3G-Regeln und weitreichenden Hygienemaßnahmen statt, für den ihr euren Ausweis und euren Impf-, Test- oder Genesungsnachweis dabei haben solltet. Damit die lückenlose Nachverfolgung gewährleistet werden kann, ist eine Registrierung erforderlich. Masken müssen selbstverständlich auch getragen werden.

Interessierte können sich unter visionsparty@aol.com melden, um an dem Konzert teilzunehmen. Ihr bekommt dann eine Pdf-Datei mit allen weiteren Informationen zugeschickt. Die Tickets kosten 10 Euro und sind nur im Vorverkauf erhältlich. Obendrauf erhalten die ersten 50 Gäste unter euch eine kostenloses Freiexemplar einer der letzten drei Ausgaben von VISIONS.

Stream: Flyswatter - "How Long"

Video: Me And Reas - "Thirty" (feat. Matze Rossi)

Stream: Me And Reas - "Thirty" (feat. Matze Rossi)