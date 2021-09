VISIONS Premiere: Blaske streamen Debüt "Vom Schwinden der Dinge" vorab

Foto: Christoph Eisenmenger

Für die Berliner Punkrocker Blaske steht nach drei Singles voller persönlicher Statements der Albumrelease an. Das Debüt "Vom Schwinden der Dinge" könnt ihr bereits vor dem Release am Freitag bei uns hören.

Politische Botschaften gehören zum Punkrock, wie die Butter auf's Brot. Die Berliner Blaske tragen zwar etwas davon auf, aber lassen viel Raum für intime Erzählungen. Das kann man deutlich auf ihrem Debütalbum "Vom Schwinden der Dinge" hören, welches am 8. Oktober beim Punk-Label Bakraufarfita erscheint.

Das Ungewöhnliche dabei: Die Platte wurde schon 2019 im Studio 25 in der Bundeshauptstadt aufgenommen – vor der Corona-Pandemie. Damit macht sie sich zu einem Beleg für die Zeitlosigkeit gesellschaftlicher und persönlicher Probleme.

Im laufenden Jahr haben Ole, Stefan und Yuri Blaske, sowie Danjo Martilleo, bereits drei Single-Auskopplungen mit Musikvideos veröffentlicht, die thematisch divergieren: Der Eröffnungstrack "Gehen" konzentriert sich auf Selbstzweifel und Verlust, wird getrieben von schnell angeschlagenen Gitarren und legt dissonantes Feedback dahinter. In "Geister" richtet sich der Politpunk gegen das Nachhallen des Faschismus und bietet mit Zeilen wie "Wenn sie reden - widersprechen!" Paroli. "Herz" baut auf Punk-Geschrammel und kontrastiert mit einem emotionalen Text, der von Fragilität und verpassten Chancen berichtet.

Ein Einschnitt in die Tracklist ist das unverzerrte "Für immer ziemlich kurz", das etwa zur Mitte der Laufzeit etwas Tempo rausnimmt. Auch der Abschlusstrack "5 nach 12" sticht besonders heraus: er entfaltet sich in fast sechs Minuten mit ruhigem Spoken-Word-Gesang, Akustik-Sound und nuanciertem Aufbäumen in Rock-Riffs und den charakteristischen, gepresst und verzweifelt klingenden Gesangspassagen, wie man sie etwa von Frau Potz oder Turbostaat kennt.

"Vom Schwinden der dinge" kann beim Label vorbestellt werden. Unten findet ihr den exklusiven Vorabstream.

Stream: Blaske - "Vom Schwinden der Dinge"

Cover & Tracklist: Blaske - "Vom Schwinden der Dinge"



01. "Gehen"

02. "L.B."

03. "Geister"

04. "Treibsandkasten"

05. "2182"

06. "Für immer ziemlich kurz"

07. "Visum"

08. "Herz"

09. "Kalte Hände - Voller Beutel"

10. "Letzte Reise"

11. "0,5 Liter Ufer"

12. "5 nach 12"

Live: Blaske 2021

05.11. Berlin - Monarch