VISIONS Premiere: Stoner-Metal-Band B.U.S. präsentieren Video zum Re-Release ihrer Single "Fallen"

Foto: Bill City

Die Stoner-Metaller B.U.S. aus Athen erwecken ihr Debütalbum "The Unknown Secretary" mit einem Re-Release über Heavy Psych Sounds wieder zum Leben. Bevor morgen die Leadsingle "Fallen" neu erscheint, gibt es den Track schon heute bei uns mit einem neuen Musikvideo zu hören und sehen.

"Wie oben, so unten: Als die Menschen die Kontrolle verloren, prallten zwei Welten aufeinander, Liebe wurde zu Krieg und Freiheit zu Hass." So klingen die Gedankenkonstrukte von teuflischen Kräften im Kampf gegen die Menschheit, die der vier-köpfigen Formation B.U.S. vorschwebten, als sie ihr bereits 2016 erschienenes Debüt "The Unknown Secretary" schrieben.

Nun können die Geschichten über Engel, Dämonen und Hexen fünf Jahre nach dem ersten Release wieder neu aufleben: Das auf Stoner, Retro-Rock, Doom und Garage spezialisierte Label Heavy Psych Sounds nahm sich nämlich der Band aus Griechenland an und wiederveröffentlicht das zunächst nur in Eigenregie vertriebene Debüt.

Als Vorab-Release erscheint morgen der Opener des Albums, "Fallen", der mit seinen klaren und zentralen Heavy-Metal-Riffs vor allem Black Sabbath-Assoziationen heraufbeschwört. Den donnernden Gitarrensound paaren die Metaller mit Kurt Cobain-änhlichen Gesangsmelodien im Refrain.

Mit einem so kreativen Konzept wie dem von "The Unknown Secretary" ist es nicht verwunderlich, dass das Musikvideo zu "Fallen" ähnlich vielschichtig ausfällt. Impressionistische Archivaufnahmen von Straßenszenen und Schwarz-Weiß-Filmen stoßen darin auf figürliche Farbanimationen.

Die Reissue erscheint am 8. Oktober via Heavy Psych Sounds und kann ab sofort auf CD und Vinyl in verschiedenen Farben vorbestellt werden.

Video: B.U.S. - "Fallen"

Stream: B.U.S. - "The Unknown Secretary"