Vormerken! - Unsere aktuellen Neuentdeckungen

Jeden Dienstag stellen wir euch spannende neue Bands vor, die ihr auf dem Schirm haben solltet. Dieses Mal sind es Dirty Honey, King Kuiper und Laschet Youth.

Dirty Honey

Heimatstadt: Los Angeles, USA

Genre: Classic Rock

Für Fans von: The Black Crowes, Rival Sons, Blackberry Smoke

Gitarrist John Notto, Sänger Marc LaBelle, Schlagzeuger Corey Coverstone und Bassist Justin Smolian kommen 2017 zusammen und gründen Dirty Honey, eine Band, die ihren Sound aus Classic Rock, Heavy Blues und Oldschool-R'n'B generiert. 2019 veröffentlichen sie ihre namenlose Debüt-EP in Eigenregie. Mit dem darauf enthaltenen Song "When I'm Gone" toppen sie gar die Billboard Rock Charts, was noch keiner ungesignten Band je zuvor gelungen ist. Längst haben sie Support-Shows für Slash, The Who, Guns N' Roses und zuletzt die Black Crowes gespielt und am 23. April ihr namenloses Debütalbum veröffentlicht, produziert von ihrem Manager, dem US-Studio-Veteranen Nick DiDia (Pearl Jam, Powderfinger, King's X).

Website | Facebook

Video: Dirty Honey - "The Wire"

Video: Dirty Honey - "California Dreamin'"

Video: Dirty Honey - "Rolling 7s"

Video: Dirty Honey - "When I'm Gone"

King Kuiper

Heimatstadt: Berlin

Genre: Post-Punk, Indierock

Für Fans von: Editors, Interpol, The National

Bei der fünfköpfigen Band King Kuiper kommt hymnischer Indierock und kühler Post-Punk zusammen. Zwei der Musiker kennen sich schon ihr Leben lang, drei weitere Freunde stoßen 2017 dazu. Seitdem sind einige Songs im eigenen Kellerstudio entstanden. Am 11. November werden diese gebündelt auf der Debüt-EP von King Kuiper erscheinen.

Facebook | Instagram

Stream: King Kuiper - "Is Chaos"

Is Chaos by King Kuiper

Stream: King Kuiper - "Southsea" (Demo)

[DEMO] Southsea by King Kuiper

Stream: King Kuiper - "Highway"

Highway by King Kuiper

Stream: King Kuiper - "Cherry Blossom" (Demo)

[DEMO] Cherry Blossoms by King Kuiper

Laschet Youth

Heimatstadt: Berlin

Genre: Punk

Für Fans von: Reagan Youth, Toxoplasma, Rauchen

Hieß es 1984 bei der New Yorker Anarcho-Punkband Reagan Youth noch "Youth Anthems For The New Order", heißt es 2021 bei der Laschet Youth "Jugend Hymnen Für Die Scheisse Ordnung". Die vier Berliner sind keine Unbekannten, wollen aber nicht an die große Glocke hängen, wer hinter der Laschet Youth steckt. Vier Songs von Reagan Youths Debüt-EP haben sie sich vorgeknöpft. Aus "New Aryans" wird "Neuarier", aus "I Hate Hate" natürlich "Ich hasse Hass", der Team-Song "Reagan Youth" ist selbstverständlich die "Laschet Youth" und aus "(You're A) Gonowhere" wird der Hit "Du kriegst gar nichts hin". Ein schöner Mittelfinger an den uneinsichtigen CDU-Verlierer Armin Laschet.

Bandcamp | Facebook

Stream: Laschet Youth - "Laschet Youth"-EP