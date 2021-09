Tool kündigen Tour an

Foto: Travis Shinn

Die Alternativ-Metal-Legenden Tool haben für den Frühsommer 2022 eine Europa-Tour angekündigt. Im Gegensatz zu ihrer letzten Tournee kommen sie dieses Mal gleich für mehrere Termine nach Deutschland.

Rund zwei Jahre ist es her, seit Tool sich das letzte Mal in Deutschland blicken ließen - damals nur für die Ausgaben von Rock am Ring und Rock im Park sowie einer einzigen Arena-Show in Berlin .

Nun kündigte die Band ihre ersten Shows in Europa nach der Veröffentlichung von ihrem aktuellen Album "Fear Inoculum" (2019) an: "Es ist mir eine große Freude, unsere Rückkehr auf die Bühnen anzukündigen", sagte Drummer Danny Carey in einem Statement. "Die letzten 18 Monate waren, gelinde gesagt, anstrengend, aber aus großen Prüfungen ergeben sich große Lehren und große Belohnungen."

Bereits im August 2020 hoffte Carey auf eine Tour und ließ im selben Atemzug verlauten, dass Tool an neuer Musik arbeite und eventuell eine EP aufnehme. Im April und Mai nächsten Jahres machen die Metaller nun auch endlich mit Hamburg, Frankfurt, Berlin und Köln für mehrere Termine in Deutschland halt.

Tickets sind ab dem 1. Oktober (10 Uhr) über Eventim erhältlich. Wer Mitglied der Tool Army ist, kann sich bereits am Dienstag über die Band-Website Karten für die Konzerte sichern.

Live: Tool 2022

28.04. Hamburg - Barclaycard Arena

29.04. Frankfurt - Festhalle

13.05. Antwerpen - Sportpaleis

15.05. Berlin - Mercedes-Benz Arena

17.05. Köln - Lanxess Arena

19.05. Amsterdam - Ziggo Dome