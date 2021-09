Reeperbahn Festival 2021: Muff Potter im Livestream

Foto: Felix Gebhard (Bearbeitung: Antje Schröder)

In Hamburg wird aktuell das Reeperbahn Festival gefeiert. Ausgewählte Konzerte könnt ihr aber auch von Zuhause verfolgen - unter anderem die große Show von Muff Potter am Samstagabend.

Das über zahlreiche Kneipen, Clubs und Open-Air-Bühnen im Hamburger Kiez verteilte Reeperbahn Festival war schon im vergangenen Jahr dank umfangreicher Konzepte dazu imstande, das Event im kleineren Rahmen und mit entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen der Pandemie zum Trotz durchführen zu können.

2021 ist die Situation zwar noch nicht wieder normal, mit 3G-Regel und erprobteren Hygienekonzepten aber deutlich entspannter als im Vorjahr. Auf dem Reeperbahn Festival spielen bis zum Samstagabend insgesamt mehr als 200 Bands und Künstler:innen quer aus allen Genres - darunter etwa Trixsi, Die Höchste Eisenbahn, Kadavar, Dead Star Talk, Hawel/McPhail und Pillow Queens.

Eins der absoluten Highlights wird sicherlich das Konzert von Muff Potter am Samstagabend auf der Arte Concert Stage im Heiligengeistfeld. Mit freundlicher Unterstützung von Arte Concert dürfen wir euch am Samstag einen Livestream der Show auf unserer Facebook-Seite präsentieren. Die Show von Muff Potter beginnt um 21.30 Uhr, doch schon vorher einschalten lohnt sich: Um 20.30 Uhr spielen Laura Lee & The Jettes auf der Fritz Bühne. Auch davor gibt es den ein oder anderen neuen Act zu entdecken.

Weitere Infos zum Reeperbahnfestival sowie weitere Livestreams von Veranstaltungen findet ihr auf dessen Webseite.

VISIONS empfiehlt:

Reeperbahn Festival

22.-25.09. Hamburg - Reeperbahn