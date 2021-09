Turnstile kündigen Shows in Europa an

Foto: Jimmy Fontaine

Die Hardcore-Sensation Turnstile kommt zu uns: Anfang nächsten Jahres spielt die Band aus Baltimore mit ihrem neuen Album "Glow On" in ausgewählten Locations in Europa.

Unser Soundcheck-Gewinner der Ausgabe 342 ist heißer Anwärter auf das Album des Jahres. Auf "Glow On" lassen Turnstile alles von Dream-Pop über Latin bis zu Alternative in ihren Hardcore fließen, der trotzdem nach dem der alten Schule klingt. Nur eben so modern wie nie.

Schon beim Auflegen der Platte fühlt man sich, als stünde man mit Hundert Gleichgesinnten vor der Bühne im Pit, wartend auf die Breakdowns in "Blackout" und "Holiday" oder in voller Vorfreude darauf, die PMA-Botschaft von "T.L.C. (Turnstile Love Connection)" zu verinnerlichen. Und schon sehr bald soll aus dem Traum wieder Wirklichkeit werden: Im Februar kommen Turnstile auf Europa-Tour, wenn auch bisher mit nur relativ wenigen Terminen.

Vier davon finden in Deutschland statt und führen die seit "Time & Space" noch einmal deutlich größer gewordene Band in entsprechend größere Clubs. Nichtsdestotrotz dürften das ganz besondere Konzerterlebnisse werden. Der Vorverkauf startet am kommenden Freitag, den 24. September um 10 Uhr.

Wie die neuen Songs live abgehen, das war zuletzt in einem selbstgedrehten Konzertmitschnitt von Turnstile zu sehen.

Live: Turnstile

07.02. Köln - Essigfabrik

09.02. Berlin - Astra Kulturhaus

10.02. Leipzig - Conne Island

11.02. Hamburg - Gruenspan