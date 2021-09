Biffy Clyro streamen neuen Song "A Hunger In Your Haunt"

Foto: Kevin J Thomson

Biffy Clyro haben den neuen Song "A Hunger In Your Haunt" veröffentlicht. Die Single stellt alte Biffy-Qualitäten ins Zentrum.

Mächtiges Riffing, mächtig Drive: "A Hunger In Your Haunt" ist der Song, der jene Biffy Clyro-Anhänger aufmerken lassen könnte, die den elektronischeren und poppigeren Einschlag vergangener Alben nicht so recht mitgehen wollten. Richtig heftige Explosionen wie aus den Biffy-Anfangstagen gibt es zwar auch hier nicht, dafür aber treibende Energie und einen Refrain, der stürmisch Melodie und Kraft als Hymne verheiratet. Gegen Ende folgt als Sahnehäubchen noch eine mitreißende Instrumental-Bridge. Unten könnt ihr den Song streamen.

Laut Frontmann Simon Neil handele es sich um ein "Riff, mit dem ich schon eine Weile herumprobiert hatte. Es ist ein Ausdruck purer Frustration. Es gab im vergangenen Jahr Momente, in denen ich mir nur noch die Seele aus dem Leib schreien wollte. Mir war der Sinn abhanden gekommen und ich wollte zeitweise nicht mal mehr aufstehen, und der Song ist eine Art Weckruf für mich selbst. Man muss ein Feuer in sich entfachen und aufstehen und etwas tun, weil dir das keiner abnehmen kann. Es ist eine Art Selbstmotivations-Mantra."

"A Hunger In Your Haunt" ist nach der opulenten ersten Vorabsingle "Unknown Male 01" der zweite Vorgeschmack auf das neue Biffy-Clyro-Album "The Myth Of The Happily Ever After", das ab dem 22. Oktober zu haben sein wird. Die Platte kann man auf Vinyl, CD und in in zahlreichen Kombinationen mit Merchandise vorbestellen.

Das Album folgt mit gerade mal etwas mehr als einem Jahr Abstand auf "A Celebration Of Endings", das die Schotten im August 2020 während der Pandemie herausgebracht hatten. Schon damals hatte Simon Neil fallen lassen, es existiere bereits das komplette Material für ein Schwesteralbum. Bis zur Fertigstellung des neuen Albums im Mai 2021 waren dann allerdings auch noch weitere neue Stücke entstanden.

Im Februar und März 2022 sind Biffy Clyro mit ihrem neuen Album - beziehungsweise beiden noch nicht ausführlich live präsentierten Platten - in den deutschsprachigen Ländern auf Tour. Tickets gibt es bei Eventim.

Stream: Biffy Clyro - "A Hunger In Your Haunt"

VISIONS empfiehlt:

Biffy Clyro

17.02. Hannover - Swiss Life Hall

19.02. Berlin - Velodrom

21.02. Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle

23.02. Frankfurt/Main - Festhalle

25.02. München - Zenith

01.03. Wien - Planet.TT/Gasometer

02.03. Zürich - Samsung Hall

04.03. Stuttgart - Porsche Arena

06.03. Esch/Alzette - Rockhal

16.08. Hamburg - Stadtpark