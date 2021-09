Mastodon kündigen Tourdaten für 2022 an

Foto: WMG

Ihr kommendes Album "Hushed And Grim" wollen Mastodon im nächsten Jahr auch auf deutschen Bühnen präsentieren.

Zuletzt waren Mastodon im Frühjahr 2019 hierzulande unterwegs. Im Rahmen der Ankündigung ihres im Oktober erscheinenden Albums "Hushed And Grim" vermeldete die Band neben ihren Auftritten bei Rock am Ring und Rock im Park nun drei weitere Termine für Clubshows in Deutschland für 2022.

Nach dem Release von Vorgänger "Emperor Of Sand" (2017) arbeiteten Mastodon weiterhin fokussiert an neuen Songs, woraus etwa die melancholische EP "Cold Dark Place" (2017) folgte und zuletzt die Raritäten-Compilation "Medium Rarities" (2020) die Wartezeit auf ein neues Album verkürzte.

In dieser Zeit konnten die Prog-Metaller reichlich neues Material aufnehmen und so wird als "Hushed And Grim" erstmals ein Doppelalbum mit üppigen 15 Tracks releast. Darauf soll sich die Band zwar noch mehr von Genrekonventionen lösen, aber trotzdem ihre charakteristische düstere Grundstimmung beibehalten - wie die erste Singleauskopplung "Pushing The Tides" beweist.

Auch die Supportacts für die drei Shows fallen üppig aus, denn mit Kvelertak und Baroness sind für den Termin in Leipzig zwei Bands gebucht, die mit ihren letzten Alben "Splid" und "Gold & Grey" jeweils zur Platte des Monats bei uns gewählt wurden. Auch für die Shows in Dortmund und Bremen haben Mastodon sich mit De Staat und Bokassa ähnlich spielfreudige Begleiter ausgesucht.

Der reguläre Vorverkauf startet am 23. September um 11 Uhr über alle gängigen Plattformen, wie etwa Eventim. Wer sich noch früher ein Ticket sichern will, kann bereits am 21. September über MyTicket vorbestellen.

VISIONS empfiehlt:

Mastodon (2022)

01.06. Parkbühne - Leipzig ( mit Kvelertak & Baroness)

13.06. FZW - Dortmund ( mit De Staat & Bokassa)

14.06. Pier 2 - Bremen ( mit De Staat)

27.06. Arena - Wien

Live: Mastodon (2022)

03.-05.06. Nürburgring - Rock am Ring

03.-05.06. Nürnberg - Rock im Park