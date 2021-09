Die Ärzte: Gewinnt signierte Flexi-Discs!

Foto: Joerg Steinmetz

VISIONS 343 erscheint demnächst mit einer exklusiven Die Ärzte-Flexi-Disc - und die Band hat für uns fünf Exemplare des Tonträgers signiert, die wir unter allen Heft-Vorbesteller:innen verlosen!

Unsere Oktober-Ausgabe kommt mit einer ganz besonderen Beilage: VISIONS 343 wird eine weltexklusive Picture-Flexi-Disc von Die Ärzte enthalten. Darauf zu hören gibt es einen von der "besten Band der Welt" neu eingespielten Song, der sonst nirgendwo anders erhältlich ist. Der Titel heißt "Abends Skanken" und ist eine brandneue Version von "Morgens Pauken". Das Original stammt vom Album "Hell", die ausgefallene Ska-Nummer gibt es nur in VISIONS auf farbenfroher Schallfolie.

Nun hat sich die Band bereiterklärt, uns fünf dieser weltexklusiv in VISIONS erhältlichen Flexi-Discs zu signieren. Die waschechten Sammlerstücke behalten wir natürlich nicht, sondern verlosen sie unter allen Vorbesteller:innen unseres kommenden Heftes.

Und so funktioniert's: Ihr müsst lediglich VISIONS 343 bei uns vorbestellen, bevor das Heft regulär in den Handel kommt. Alle Bestellungen, die bis zum 30. September 2022 um 23.59 Uhr bei uns eingehen, nehmen automatisch an der Verlosung teil - auch alle, die schon vor Bekanntgabe des Gewinnspiels bei uns eingegangen sind. Anfang Oktober ziehen wir dann nach dem Zufallsprinzip Gewinner:innen und verschicken die Preise anschließend, sobald sie uns vorliegen. Wer VISIONS schon im Abo hat, kommt automatisch mit in den Lostopf.

Die Ärzte veröffentlichen in Kürze den Widerpart ihres noch aktuellen Albums "Hell", das den folgerichtigen Titel "Dunkel" trägt und am 24. September erscheinen wird. Gerade erst war daraus vorab der Song "Noise" zusammen mit zwei B-Seiten erschienen

Demnächst starten die Ärzte einen umfangreichen Tour-Zyklus: Die zuvor verschobene "In The Ä Tonight"-Tour zu "Hell" soll im Herbst endlich über die Bühne gehen, die "Berlin"-Tour führt das Trio ab Frühsommer 2022 auf Club- und Open-Air-Bühnen der Hauptstadt, und die "Buffalo Bill In Rom"-Tour sorgt im Sommer 2022 dann für Stadion-Feeling. Tickets für letztere gibt es bei der Band, die ersten beide Touren sind schon länger ausverkauft.

Zuletzt sorgten gleich mehrere Ärzte mit einer impliziten beziehungsweise expliziten Wahlempfehlung für die Partei Die Grünen für Aufmerksamkeit.

Live: Die Ärzte ("In The Ä Tonight"-Tour 2021)

30.10. Berlin - Max-Schmeling-Halle | ausverkauft

31.10. Berlin - Max-Schmeling-Halle | ausverkauft

02.11. Frankfurt/Main - Festhalle | ausverkauft

03.11. Frankfurt/Main - Festhalle | ausverkauft

09.11. Hannover - ZAG-Arena | ausverkauft

10.11. Hannover - ZAG-Arena | ausverkauft

11.11. Bremen - ÖVB Arena | ausverkauft

15.11. Leipzig - Arena Leipzig | ausverkauft

16.11. Leipzig - Arena Leipzig | ausverkauft

18.11. Köln - Lanxess Arena | ausverkauft

26.11. Chemnitz - Messe-Arena | ausverkauft

28.11. Erfurt - Messehalle | ausverkauft

30.11. Dortmund - Westfalenhalle 1 | ausverkauft

01.12. Dortmund - Westfalenhalle 1 | ausverkauft

02.12. Dortmund - Westfalenhalle 1 | ausverkauft

05.12. Hamburg - Barclaycard Arena | ausverkauft

06.12. Hamburg - Barclaycard Arena | ausverkauft

08.12. Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle | ausverkauft

09.12. Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle | ausverkauft

11.12. Bad Hofgastein - Sound & Snow

14.12. Zürich - Hallenstadion | ausverkauft

15.12. Zürich - Hallenstadion | ausverkauft

17.12. Wien - Stadthalle | ausverkauft

18.12. Wien - Stadthalle | ausverkauft

20.12. München - Olympiahalle | ausverkauft

21.12. München - Olympiahalle | ausverkauft

Live: Die Ärzte ("Berlin Tour" 2022)

07.05. Berlin - Schokoladen | ausverkauft

09.05. Berlin - Privatclub | ausverkauft

10.05. Berlin - Frannz Club | ausverkauft

12.05. Berlin - Lido | ausverkauft

13.05. Berlin - SO36 | ausverkauft

16.05. Berlin - Heimathafen | ausverkauft

17.05. Berlin - Festsaal Kreuzberg | ausverkauft

20.05. Berlin - Metropol | ausverkauft

21.05. Berlin - Columbiahalle | ausverkauft

06.06. Berlin - Zitadelle | ausverkauft

07.06. Berlin - Parkbühne Wuhlheide | ausverkauft

27.08. Berlin - Flughafen Tempelhof | ausverkauft

28.08. Berlin - Flughafen Tempelhof | ausverkauft

Live: Die Ärzte ("Buffalo Bill In Rom Tour 2022")

03.06. Hannover - Expo Plaza

04.06. Köln - Rhein Energie Stadion

09.06. Dresden - Rudolf-Harbig-Stadion

14.06. Rostock - IGA Park

18.06. Thun - Stockhorn Arena

24.06. Heilbronn - Frankenstadion

26.06. Bayreuth - Volksfestplatz

02.07. Kassel - Auestadion

18.08. Erfurt - Domplatz | ausverkauft

19.08. Erfurt - Domplatz

20.08. Bremen - Bürgerweide

26.08. Berlin - Flughafen Tempelhof

03.09. Minden - Weserufer

08.09. Graz - Open Air Messegelände

10.09. Konstanz - Bodenseestadion

11.09. Mannheim - Maimarktgelände

17.09. St. Wendel - Festwiese am Bostalsee