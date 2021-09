Iggy Pop und Matt Sweeney covern "European Son" von The Velvet Underground

Foto: Harmony Korine

Iggy Pop & Matt Sweeney haben den Velvet-Underground-Song "European Son" neu interpretiert. Ihre Version ist Teil der Tribute-Compilation "I'll Be Your Mirror", die Ende kommender Woche erscheint.

Wer Iggy Pop endlich mal wieder manisch-freakig statt als den coolen Crooner hören wollte, der er nicht nur auf seinem jüngsten Soloalbum "Free" (2019) war, wird sich über das Cover von "European Son" freuen: Zum repetitiven Bass von Matt Sweeney kreischt, lacht und rumort der 74-jährige Pop so, dass man flüchtig an seine wilden The Stooges-Zeiten denken darf. Zudem steuert er auch noch Gitarren zu der hypnotischen Kakophonie bei, die allerdings mit der relativ konstanten, verzerrten Bassfigur moderner und weniger psychotisch klingt als das ausufernde Original von The Velvet Underground.

Das Cover ist auf der der Tribute-Compilation "I'll Be Your Mirror: A Tribute To The Velvet Underground & Nico" enthalten, die am 24. September erscheint. Zuvor waren schon Beiträge von Courtney Barnett ("I'll Be Your Mirror"), The National-Frontmann Matt Berninger ("Im Waiting For The Man") und Kurt Vile ("Run Run Run") zu hören gewesen.

The Velvet Underground selbst wiederum sind Gegenstand einer gleichnamigen Dokumentation von Regisseur Todd Haynes, die am 15. Oktober im Kino und via Stream auf Apple TV+ zu sehen sein wird. Haynes und Randall Poster haben auch den Soundtrack kuratiert, der separat erscheint. Einen Trailer gab es bereits zu sehen.

Auch Anfang des Jahres waren Velvet Underground wieder einmal das Ziel eines Covers einer bekannten Rockband gewesen: Die Beatsteaks coverten für ihre EP "In The Presence Of" den Song "After Hours".

Lyric-Video: Iggy Pop & Matt Sweeney - "European Son" (The-Velvet-Underground-Cover)

Stream: The Velvet Underground - "European Son"