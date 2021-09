Die Ärzte zeigen Video zu neuem Song "Noise", streamen zwei weitere "echte B-Seiten"

Foto: Joerg Steinmetz

Die Ärzte präsentieren nach langem Warten endlich die erste Auskopplung ihres kommenden Albums "Dunkel". Die gibt es direkt als Seven-Inch-Single zu kaufen. Darauf enthalten sind zwei weitere Songs, die es auch im Stream gibt.

"Es wird Zeit für etwas Noise", singen Die Ärzte, und "Noise" klingt eben wie "Neues". Wer Angst hat, dass sich die Berliner jetzt musikalisch wieder in ganz noise Territorium begeben, bekommt sie gleich wieder genommen: "Noise" ist eines der rockigsten, klassischsten Ärzte-Stücke seit langem, "mit Gitarre, Bass, Schlagzeug, Tempo, Melodie, Hookline. Ordentlich laut", wie die Band selbst feierlich verkündet.

Im Video zum Song spielen die drei ein Garagenkonzert und haben ihren Schuppen offenbar direkt neben ihren vermeintlichen Erzrivalen. Während Bela B. große Parts des Songs singt, erscheint am Steh-Schlagzeug hinter dem Schwingtor Vom Ritchie von den Toten Hosen, natürlich vor "Bis zum bitteren Ende"-Adler-Backdrop. Auch die (eher lasche) Security übernimmt mit "Tatortreiniger"-Star Bjarne Mädel ein prominentes Gesicht.

"Noise" wurde von Farin Urlaub und Bela B. gemeinsam geschrieben, ein eher seltenes Phänomen bei Die Ärzte. Es ist der erste Vorgeschmack auf "Dunkel", der Compagnon zum erst ein knappes Jahr alten Album "Hell". Die neue Platte erscheint am 24. September, das wissen wir schon seit ein paar Monaten.

Wer das nicht abwarten kann, bekommt unter anderem im Bademeister-Shop eine "Noise"-Seven-Inch, die zwei weitere "echte B-Seiten" enthält. Damit meinen Die Ärzte höchstwahrscheinlich, dass die Songs "Auserzählt" und "Dobly" nur auf diesem Release erhältlich sein werden, was allerdings das Digital-Segment mit einschließt. Auf der üppigen, 19 Songs umfassenden "Dunkel"-Tracklist sind sie jedenfalls nicht. "Auserzählt" knüpft an den "Noise"-Sound an, auf "Dobly" tauscht Farin Urlaub seine Gitarre wieder gegen einen Synthesizer ein - und genau davon handelt der Song auch.

Noch mehr Die Ärzte gibt es am 1. Oktober als Beilage in VISIONS 343: Unsere nächste Ausgabe kommt mit einer weltexklusiven Flexi-Disc-Beilage, auf der mit "Abends Skanken" eine brandneue Version von "Morgens Pauken" enthalten ist, einem Song des letztjährigen Albums "Hell". Die Ska-Interpretation ist nur auf diesem Weg erhältlich. Vorbestellen könnt ihr das Heft schon jetzt unter visions.de/aerzte.

Anderswo machten Die Ärzte zuletzt mit politischen Statements von sich hören: Bela B. und Farin Urlaub appellierten in zwei unterschiedlichen Beiträgen an die Welt, bei der kommenden Bundestagswahl zu bedenken, dass die Grünen als Partei "gerade völlig alternativlos" sei. Außerdem übernahmen Die Ärzte die Initialzündung für die Kampagne #ImpfenSchützt, eine große, koordinierte Aktion deutscher Kulturschaffender, die nur mit einer noch höheren Impfquote den Weg aus der Pandemie und zurück und die Normalität im Konzertsektor und verwandten Kulturbereichen sieht.

Das ist wohl auch Voraussetzung für alle anstehenden Tourpläne von Die Ärzte - und die sind wegen mehrfacher Verschiebungen inzwischen extrem umfangreich. Den aktuellen Stand für die Termine aller drei Tourneen findet ihr weiter unten. Tickets, sofern noch verfügbar, gibt es auf der Webseite der Band.

Video: Die Ärzte - "Noise"

Stream: Die Ärzte - "Auserzählt"

Stream: Die Ärzte - "Dobly"

Spotify-Playlist: Die Ärzte - "Noise", "Auserzählt" & "Dobly"

Tracklist: Die Ärzte - "Dunkel"

1. "KFM"

2. "Wissen"

3. "Dunkel"

4. "Anti"

5. "Doof"

6. "Schrei"

7. "Kraft"

8. "Schweigen"

9. "Tristesse"

10. "Kerngeschäft"

11. "Noise"

12. "Einschlag"

13. "Anastasia"

14. "Besser"

15. "Nachmittag"

16. "Menschen"

17. "Erhaben"

18. "Danach"

19. "Our Bass Player Hates This Song"

Live: Die Ärzte ("In The Ä Tonight"-Tour 2021)

30.10. Berlin - Max-Schmeling-Halle | ausverkauft

31.10. Berlin - Max-Schmeling-Halle | ausverkauft

02.11. Frankfurt/Main - Festhalle | ausverkauft

03.11. Frankfurt/Main - Festhalle | ausverkauft

09.11. Hannover - ZAG-Arena | ausverkauft

10.11. Hannover - ZAG-Arena | ausverkauft

11.11. Bremen - ÖVB Arena | ausverkauft

15.11. Leipzig - Arena Leipzig | ausverkauft

16.11. Leipzig - Arena Leipzig | ausverkauft

18.11. Köln - Lanxess Arena | ausverkauft

26.11. Chemnitz - Messe-Arena | ausverkauft

28.11. Erfurt - Messehalle | ausverkauft

30.11. Dortmund - Westfalenhalle 1 | ausverkauft

01.12. Dortmund - Westfalenhalle 1 | ausverkauft

02.12. Dortmund - Westfalenhalle 1 | ausverkauft

05.12. Hamburg - Barclaycard Arena | ausverkauft

06.12. Hamburg - Barclaycard Arena | ausverkauft

08.12. Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle | ausverkauft

09.12. Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle | ausverkauft

11.12. Bad Hofgastein - Sound & Snow

14.12. Zürich - Hallenstadion | ausverkauft

15.12. Zürich - Hallenstadion | ausverkauft

17.12. Wien - Stadthalle | ausverkauft

18.12. Wien - Stadthalle | ausverkauft

20.12. München - Olympiahalle | ausverkauft

21.12. München - Olympiahalle | ausverkauft

Live: Die Ärzte ("Berlin Tour" 2022)

07.05. Berlin - Schokoladen | ausverkauft

09.05. Berlin - Privatclub | ausverkauft

10.05. Berlin - Frannz Club | ausverkauft

12.05. Berlin - Lido | ausverkauft

13.05. Berlin - SO36 | ausverkauft

16.05. Berlin - Heimathafen | ausverkauft

17.05. Berlin - Festsaal Kreuzberg | ausverkauft

20.05. Berlin - Metropol | ausverkauft

21.05. Berlin - Columbiahalle | ausverkauft

06.06. Berlin - Zitadelle | ausverkauft

07.06. Berlin - Parkbühne Wuhlheide | ausverkauft

27.08. Berlin - Flughafen Tempelhof | ausverkauft

28.08. Berlin - Flughafen Tempelhof | ausverkauft

Live: Die Ärzte ("Buffalo Bill In Rom Tour 2022")

03.06. Hannover - Expo Plaza

04.06. Köln - Rhein Energie Stadion

09.06. Dresden - Rudolf-Harbig-Stadion

14.06. Rostock - IGA Park

18.06. Thun - Stockhorn Arena

24.06. Heilbronn - Frankenstadion

26.06. Bayreuth - Volksfestplatz

02.07. Kassel - Auestadion

18.08. Erfurt - Domplatz | ausverkauft

19.08. Erfurt - Domplatz

20.08. Bremen - Bürgerweide

26.08. Berlin - Flughafen Tempelhof

03.09. Minden - Weserufer

08.09. Graz - Open Air Messegelände

10.09. Konstanz - Bodenseestadion

11.09. Mannheim - Maimarktgelände

17.09. St. Wendel - Festwiese am Bostalsee