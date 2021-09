VISIONS Premiere: Dyse veröffentlichen Song "Alles Ist Meins" mit Farin Urlaub

Foto: Farin Urlaub: Olaf Heine / Dyse: Norman Konrad

Zwei Wochen vor der Veröffentlichung ihres vierten Albums "Widergeburt" schüren die Noiserocker Dyse die Vorfreude mit dem nächsten Songbrett - und einem prominenten Fan.

In "Alles Ist Meins" geben sich Dyse als Marionetten des Kapitalismus - und der übernimmt dann auch direkt den Begleittext zur Single: "Fick dich, alles ist meins! Ja, damit bist du gemeint und jeder andere Mensch, der das liest oder dem du hiervon erzählen wirst. Was? Du empörst dich auch noch darüber? Dann flenn doch!!! Mir ist es total egal und noch besser, DU bist mir egal. Dein Kapitalismus."

Das klingt dann nach fiebernden Gitarren, sich wiederholend, wie gefangen in einem ewigen Hamsterrad. Aufgebrochen werden diese durch das druckvolle Schlagzeug und wie schon bei den Vorabsingles "Laicos Neidem", "Höllenjunge" und "Der Haifisch die Zähne" ist auch diesmal wieder ein illustrer Gast-Bassist geladen: Dyse-Fan Farin Urlaub. Schon 2014 hatte der Die Ärzte-Gitarrist Gesang für den Song "Du Musst Dyse Werden" beigesteuert.

Urlaub lässt es sich daher als alter Bekannter der Band nicht nehmen, Jarii van Gohl und Andre Dietrich auch diesmal am Backgroundgesang zu unterstützen, wie das Video zum Song offenbart. Hypnotisch und wie eine sich zuziehende Schlinge rotieren darin Textzeilen wie "deine Gedanken sind mir, nichts davon gehört dir, ich sage alles ist meinsmeins". Dazu sieht man Van Grohl, Dietrich und Urlaub, die Augen durch verrauschte TV-Kästen ersetzt, mit Blick ins Leere, den Songtext skandieren.

"Widergeburt" erscheint am 17. September via Cargo. Am kommenden Wochenende spielen Dyse auf dem 10. Maifeld Derby. Im Frühjahr folgt dann die umfangreiche "Widertour" zum Album. Tickets gibt es bei Krasser Stoff.

Video: DŸSE - "Alles ist meins"

VISIONS empfiehlt:

Dyse

24.03. Wien - Arena

25.03. Klagenfurt - Mammut Bar

26.03. Linz - Kapu

01.04. Leipzig - Conne Island

02.04. Hannover - Cafe Glocksee

03.04. Münster - Sputnikhalle

04.04. Hamburg - Knust

05.04. Köln - Gebäude 9

07.04. Oberhausen - Druckluft

09.04. Brüssel - Magasin 4

10.04. Stuttgart - Goldmarks

11.04. Wiesbaden - Schlachthof

12.04. München - Backstage

14.04. Berlin - Festsaal Kreuzberg

21.04. Bremen - Lagerhaus

23.04. Rostock - Mau Club

10.05. Nürnberg - Z-Bau

11.05. Jena - Kassablanca

12.05. Dornbirn - Spielboden

14.05. Innsbruck - PMK

15.05. Basel - Hirscheneck

17.05. Winterthur - Salzhaus

18.05. Kassel - Goldgrube