Turnstile teilen Video von "Glow On"-Release-Show

Die Hardcore-Band Turnstile hat ihre Release-Show in ihrer Heimatstadt Baltimore unter freiem Himmel zum Benefiz für Obdachlose gemacht. Auf Video hat sie alles festgehalten.

Am vergangenen Freitag, den 27. August, ist mit "Glow On" das hervorragende dritte Album der zwischen Oldschool-Nostalgie und frischen Akzenten agierenden Hardcore-Band Turnstile erschienen - das verdienterweise Platte des Monats in unserer aktuellen VISIONS-Ausgabe 342 geworden ist.

In ihrer Heimat Baltimore, genauer: in der Bandshell, einer öffentlichen Bühne im Clifton Park, hat die engagierte Band eine Release-Show gespielt, bei der sie Geld für die Obdachlosen der Stadt gesammelt hat. Via turnstileloveconnection.com kann man auch weiterhin online spenden.

Die Show ist in unscharfer VHS-Optik gefilmt und startet nach etwa zehn Minuten. Nach einer Dreiviertelstunde ist der schepperige Auftritt vorbei. Und wie es bei der Band so ist, flippt das Publikum komplett aus, singt alles mit und es gibt reichlich Action auf und vor der Bühne. Angesichts steigender Fallzahlen immer noch sehr ungewöhnliche Bilder, zumal uns zu den Sicherheitsvorkehrungen bei dem Konzert keine Informationen vorliegen. Turnstile "empfahlen" bei der Ankündigung der Show, geimpft daran teilzunehmen.

Video: Turnstile - "Glow On" (Live at the Clifton Park Bansdhell - Baltimore)