Courtney Barnett streamt Velvet-Underground-Cover "I'll Be Your Mirror"

Foto: Mia Mala McDonald

Courtney Barnett hat ihr Cover des The-Velvet-Underground-Klassikers "I'll Be Your Mirror" veröffentlicht. Die Neuinterpretation ist Teil der kommenden gleichnamigen Tribute-Compilation.

Courtney Barnett hat sich mit "I'll Be Your Mirror" treffsicher ein wie für sich gemachtes Stück von The Velvet Underground ausgesucht: Die sonnige Verschrobenheit des Originals, der dezente Country-Touch, das psychedelische Moment, der angemessen schluffige, tiefe Gesang von Sängerin Nico - das Stück spielt Barnett komplett in die Hände. Statt versponnenem Bandsound gibt es bei ihr eine sehr klare, leicht folkige Akustikgitarre und etwas Schellenkranz zu hören, ansonsten bleibt die Australierin eng am Original, stellt jedoch den Refrain nicht so deutlich aus wie Nico seinerzeit - und macht sich das Stück überhaupt wunderbar zu eigen. Unten hört ihr beide Versionen.

Die Coverversion ist Teil der Compilation "I'll Be Your Mirror: A Tribute To The Velvet Underground & Nico", die am 24. September via Virgin/Universal erscheint. Zuvor waren schon Kurt Viles Fassung von "Run Run Run" und eine "I'm Waiting For The Man"-Interpretation von The National-Frontmann Matt Berninger zu hören gewesen. Ebenfalls an dem Tribute-Projekt beteiligt sind - neben anderen - etwa Michael Stipe (R.E.M.), Thurston Moore (Sonic Youth), Fontaines D.C. und Iggy Pop.

Eigentlich hat Courtney Barnett aktuell aber auch mit ihrer eigenen Musik genug zu tun: Ihr drittes Studioalbum "Things Take Time, Take Time" ist für den 12. November angesetzt, die Singles "Rae Street" und "Before You Gotta Go" geben schon einen guten ersten Eindruck von dem "deutlich anderen Sound", den die Singer/Songwriterin für die neue Platte versprochen hat. Der Vorgänger "Tell Me How You Really Feel" war 2018 erschienen.

Stream: Courtney Barnett - "I'll Be Your Mirror" (The-Velvet-Underground-Cover)

Stream: The Velvet Underground - "I'll Be Your Mirror"