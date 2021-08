Charlie Watts (Rolling Stones) ist tot

Foto: Universal Music

Der Rolling-Stones-Schlagzeuger Charlie Watts ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Kollegen und Fans betrauerten im Internet ausführlich den Drummer einer der bedeutendsten Bands der Rockgeschichte.

PR-Manager Bernard Doherty hatte die Nachricht vom Tod von Charlie Watts am 24. August gegenüber einer Nachrichtenagentur bestätigt. Später verbreiteten auch die Rolling Stones selbst ein Statement. "Mit großer Trauer müssen wir den Tod unseres geliebten Charlie Watts verkünden", hieß es darin. "Er ist heute in einem Londoner Krankenhaus im Beisein seiner Familie friedlich eingeschlafen." Mit Watts gehe der Welt ein liebender Ehemann, Vater und Großvater verloren ebenso "einer der größten Schlagzeuger seiner Generation".

Erst Anfang August hatte Watts seine Teilnahme an der kommenden US-Tour der Stones abgesagt, weil er sich einem nicht näher genannten medizinischen Eingriff unterzogen habe, der erfolgreich verlaufen sei, nach dem er aber Zeit zur Regeneration benötige. Seine Bandkollegen hatten ihm damals den Rücken gestärkt und ihm eine schnelle Genesung gewünscht. Watts war 2004 wegen Kehlkopfkrebs behandelt worden, ob dieser etwas mit seinem Tod zu tun hatte, ist bislang nicht bekannt.

Nachdem seine Bandkollegen ihn in stiller Trauer mit Fotos in den Sozialen Netzwerken gewürdigt hatten, verneigten sich auch unzählige Freunde und Kollegen vor Watts Lebensleistung als Musiker. Paul McCartney nannte ihn "beständig wie ein Felsen", er sei ein "fantastischer Drummer" gewesen. Laut Elton John sei Watts der "ultimative Schlagzeuger" gewesen, zudem "der stylishste Mann überhaupt" und "exzellente Gesellschaft". Auch der langjährige Black Sabbath-Schlagzeuger Bill Ward lobte Watts als einen Fels in der Brandung einer Band, "die oft vom Rand der Welt zu stürzen schien".

Aber auch jenseits seiner britischen Generationsgenossen löste Watts' Tod Trauer aus. "Danke, dass du den Weg geebnet hast. Danke, dass du den Standard gesetzt hast. Danke, dass du alles zum Schwingen gebracht hast. Danke, dass du cool as fuck warst", schrieb Lars Ulrich von Metallica. "Sein Drum-Style und Drum-Sound werden für immer in den Songs weiterleben", äußerte Pearl Jam-Frontmann Eddie Vedder. "Rock'n'Roll wäre nicht Rock'n'Roll ohne den Rhythmus, den Style und den VIBE dieses unglaublichen Musikers", lobte Tom Morello von Rage Against The Machine.

Der passionierte Jazz-Drummer und ausgebildete Grafikdesigner Watts hatte 1962 bei Auftritten in Londoner Clubs Mick Jagger, Keith Richards und Brian Jones kennen gelernt, im folgenden Jahr stieg er bei den Rolling Stones als Schlagzeuger ein und blieb bis zu seinem Tod deren Mitglied. Neben seinem Drumming trug er auch Artwork zu Platten seiner Band bei.

Tweet: The Rolling Stones bestätigen den Tod von Charlie Watts und trauern

Social-Media-Posts: Kollegen über Charlie Watts

Paul on Charlie Watts pic.twitter.com/rn2elK6cFE — Paul McCartney (@PaulMcCartney) August 24, 2021

#God bless Charlie Watts we’re going to miss you man peace and love to the family Ringo pic.twitter.com/3tSFg7EMQG — #RingoStarr (@ringostarrmusic) August 24, 2021

A very sad day. Charlie Watts was the ultimate drummer. The most stylish of men, and such brilliant company. My deepest condolences to Shirley, Seraphina and Charlotte. And of course, The Rolling Stones.



@therollingstones #CharlieWatts #RIP pic.twitter.com/9rjSSgioZL — Elton John (@eltonofficial) August 24, 2021

I’m just shocked to hear about Charlie Watts. I don’t know what to say, I feel terrible for Charlie’s family. Charlie was a great drummer and I loved the Stones music, they made great records. Love & Mercy. pic.twitter.com/C4q2zXvVKo — Brian Wilson (@BrianWilsonLive) August 24, 2021

#CHARLIEWATTS. The beat of The Stones. There are no words, every groove has spoken for itself.

6/2/41 - 8/24/21 pic.twitter.com/Lw2USKaxYH — Lenny Kravitz (@LennyKravitz) August 24, 2021

So sorry to hear the very sad news of Charlie Watts passing. He was such a nice guy and a major influence in the music business - he’ll be sadly missed. My deepest condolences to his family and to Mick, Ronnie, Keith and all his friends and fans. R.I.P.



Tony pic.twitter.com/62veFSUjoz — Tony Iommi (@tonyiommi) August 24, 2021

Another very sad Day in the World of Music …. Just learned about the passing of Charlie Watts the legendary Drummer of the Rolling Stones … our deep Condolences go out to Charlie‘s Family and his bandmates …. RIP Charlie



Scorpions pic.twitter.com/vxzIH9xnzT — Scorpions (@scorpions) August 24, 2021

Very sorry to hear of the passing of The RollingStones Drummer Charlie Watts.



My deepest condolences to his family, the band and the fans. — Axl Rose (@axlrose) August 24, 2021

Sad to hear of Charlie Watts passing. The Rolling Stones have always been my favorite band, and Charlie was the engine of subltle and heavy grooves. I’ll put on “Sway” which is my favorite song of all time. Any of us in a rock band wouldn’t be here if it hadn’t been for Charlie. pic.twitter.com/0GsCAIEIO3 — Mike McCready (@MikeMcCreadyPJ) August 24, 2021

Our prayers and hearts go out to Charlie Watts family, fans and friends. The Rolling Stones drummer played on Satisfaction, Honky Tonk Woman and hundreds more. Rest In Peace, Charlie. https://t.co/TOLLj7jzkc — Gene Simmons (@genesimmons) August 24, 2021

Rest In Peace Charlie Watts .

.

.

image via @RollingStone pic.twitter.com/uKePC5Jimd — THE CULT (@officialcult) August 24, 2021

Saddened to hear about Charlie Watts. For those of us that love music, we’ve lost one of the true pioneers of rock-n-roll. A consummate performer and an even better human. There’s so much to say about Charlie, but for now we will listen to the gift he gave us all - his music. pic.twitter.com/8pNx8ZMzqG — Nickelback (@Nickelback) August 24, 2021

Rest In Peace Charlie! One of the tightest, in the pocket drummer ever. The backbone of the ROLLING STONES. Legend! Condolences to his family, friends and fans.

.

.

.

.#rollingstones #drummer #rip #legend #charliewatts https://t.co/WKzS717Mxb — sHaVo oDaDjIaN (@ShavoOdadjian) August 24, 2021

There goes a hero.

Dear Charlie Watts. What a legend. Sad to see him go. pic.twitter.com/jYmEJlFnZ7 — Garbage (@garbage) August 24, 2021

RIP Charlie Watts pic.twitter.com/wOaM05p7Fe — William Patrick Corgan (@Billy) August 24, 2021

RIP CHARLIE WATTS — Liam Gallagher (@liamgallagher) August 24, 2021