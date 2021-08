Mono präsentieren Video zu neuer Single "Innocence"

Foto: Chigi Kanbe

Die japanischen Post-Rocker:innen Mono haben ein Video zu ihrer neuen Single "Innocence" vorgestellt. Der emotionale Kurzfilm setzt sich augenscheinlich mit dem Thema Verlust auseinander.

"Innocence" ist ein im besten Sinne klassischer instrumentaler Post-Rock-Song: Ein Lead mit einzelnen Gitarrennoten zieht die Aufmerksamkeit auf sich, während sich darunter langsam eine Klangfläche aufbrandet und zwischendurch wieder abebbt, die auch milde Verzerrer einbezieht, zur Hälfte der acht Minuten gar ins Tremolo fällt und nach hinten raus wieder leise Töne anschlägt - ein Mono-Song, der vor allem durch seine stimmige Atmosphäre und Entwicklung überzeugt.

Das Video vom spanischen Filmkollektiv Alison liefert emotionale Bilder zu Monos Klängen: Zwei Kinder, Natur und eine Begegnung in dieser. Details wie alte Fotos, die trauernden Eltern und ein nicht mehr bewohntes Kinderzimmer legen die Vermutung nahe, dass es um den Tod des großen Bruders geht.

"Innocence" ist bereits der zweite Vorgeschmack auf das elfte Studioalbum "Pilgrimage Of The Soul", das die Band am 17. September via Pelagic/Cargo veröffentlicht. Mit "Riptide" war bereits der Opener der neuen Platte zu hören und in Form eines Kurzfilms zu sehen gewesen, der mit seinem Wechsel zwischen weichen Klangflächen und Gitarren-Eruptionen stellvertretend für den etwas elektronischeren, dynamischeren, von Disco und Techno beeinflussten Sound des Albums stehen soll, das Mono im Sommer 2020 unter der Regie von Steve Albini vollendet hatten. Fans können die Platte unter anderem in einer Reihe von schicken Vinyl-Varianten vorbestellen.

Im Frühjahr 2022 werden Mono ihre instrumentalen Klangflächen auch wieder auf Bühnen in Deutschland und der Schweiz ausbreiten. Für die fünf Shows bekommt ihr Tickets auf der offiziellen Band-Webseite.

Monos zehntes Studioalbum "Nowhere Now Here" war 2019 erschienen, seitdem folgten noch die Livealben "Before The Past: Live From Electrical Audio" (2019) und "Beyond The Past: Live In London With The Platinum Anniversary Orchestra" (2021) sowie die Koop-EP "Exit In Darkness" (2019) mit A.A. Williams.

Video: Mono - "Innocence"

Stream: Mono - "Innocence"

Live: Mono

13.02. Hamburg - Uebel & Gefährlich

14.02. Berlin - Hole

15.02. Köln - Luxor

16.02. Zürich - Mascotte

17.02. Bulle - Ebullition