Iron Maiden streamen neue Single "Stratego"

Iron Maiden haben mit "Stratego" einen weiteren neuen Song ihres nahenden Albums "Senjutsu" veröffentlicht. Der Track entpuppt sich als vergleichsweise kompakt, aber hymnisch.

"Nur" gut fünf Minuten lang ist "Stratego" - und damit einer der kürzeren Tracks des progressiven Iron Maiden-Spätwerks, dass sich gern auch mal jenseits der Zehn-Minuten-Marke ausbreitet. Die von Gitarrist Jannick Gers und Bassist Steve Harris geschriebene Mid-Tempo-Nummer sucht mit klassischem Galopp-Rhythmus und schillernden Gitarrenleads den Schulterschluss mit Maidens Hochphase, bleibt mit spürbarem Synthie-Einsatz und großer Geste aber dennoch in der progressiven Gegenwart verhaftet. Inhaltlich greift Sänger Bruce Dickinson in seinem Text das kriegerische Thema das neuen Albums "Senjutsu" auf.

Zusammen mit der von Dickinson und Gitarrist Adrian Smith geschriebenen Leadsingle "The Writing On The Wall" sind nun schon zwei Songs des neuen Maiden-Doppelalbums öffentlich, das am 3. September via Parlophone/Warner erscheint. In einem Video hatten die beiden Bandleader Dickinson und Harris kürzlich bereits über die Arbeit an der neuen Platte gesprochen, die bereits 2019 entstanden war und deren Release sich dann auch wegen der Pandemie verzögert hatte. Der Vorgänger "The Book Of Souls" stammt von 2015.

Im Sommer werden Iron Maiden endlich ihre verschobene "Legacy Of The Beast"-Tour in Europa fortsetzen, bei der die Band in wechselnder Konstellation von Lord Of The Lost, Airbourne und Powerwolf unterstützt wird. Tickets gibt es bei Eventim.

Bruce Dickinson hatte sich vor kurzem mit dem Coronavirus infiziert, litt dank vollständiger Impfung allerdings nur unter milden Symptomen.

Stream: Iron Maiden - "Stratego"

Live: Iron Maiden 2022

30.06. Zürich - Hallenstadion #

02.07. Köln - Rhein Energie Stadion #*

04.07. Berlin - Waldbühne #*

09.07. Stuttgart - Cannstatter Wasen #*

10.07. Wiener Neustadt - Stadion Open Air #*

20.07. Bremen - Bürgerweide +*

26.07. Frankfurt/Main - Commerzbank Arena *

# Support: Lord Of The Lost * Support: Airbourne + Support: Powerwolf