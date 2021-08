Newsflash (Melvins, Metallica, Anthrax u.a.)

Neuigkeiten von den Melvins, Metallica, Anthrax, Soundgarden, Ty Segall, Zeal & Ardor, Failure und Trevor Dunn.

+++ Die Melvins haben mit "Pitfalls In Serving Warrants" eine weitere Single aus ihrem anstehenden Akustikalbum "Five Legged Dog" veröffentlicht. Dem ursprünglich auf dem besonders experimentellen 1997er-Album "Honky" erschienenen Song verpasst das Trio um Buzz Osborne in der Neuinterpretation Akustikgitarren statt droniger E-Gitarren und lässt den Gesang im Mix deutlich klarer herausstechen. "'Pitfalls' ist einer meiner Favoriten", kommentierte Osborne. "Ein unterschätzter Song, der sehr gut als akustische Version funktioniert." Die neue Auskopplung folgt auf eine Akustikversion des Melvins-Songs "Night Goat", die im vergangenen Monat erschienen war. Beide sind Teil der 36 Tracks starken Platte "Five Legged Dog", für das die Band verschiedenste Songs aus ihrer gesamten Karriere in akustischen Versionen neu aufgenommen hat. "Five Legged Dog" erscheint am 15. Oktober über Ipecac und kann über die Label-Website vorbestellt werden.

Stream: Melvins - "Pitfalls In Serving Warrants" (Akustik-Version)

Stream: Melvins - "Pitfalls In Serving Warrants" (Originalversion)

+++ Metallica haben zum Andenken an den verstorbenen Soundgarden-Frontmann Chris Cornell zwei Live-Cover auf Vinyl veröffentlicht. Die Band hatte 2019 im Rahmen eines Tributkonzerts für Cornell die beiden Soundgarden-Songs "All Your Lies" und "Head Injury" live performt. Nun machte sie die Tracks für Abonnent:innen vom "Metallica Vinyl Club" zugänglich. "Es war eine Ehre dich gekannt und die Bühne mit dir geteilt zu haben", schrieb Schlagzeuger Lars Ulrich in der Widmung zum Release an Cornell. Die Familie des verstorbenen Sängers bedankte sich für den Tribut in einem Instagram-Beitrag. Darüber hinaus rückt die Veröffentlichung der remasterten Deluxe-Version des "Schwarzen Albums" ("Metallica") zur Feier des 30. Geburtstags der Platte immer näher. In einem Video, das die Band gestern auf ihrem Youtube-Kanal teilte, stellt der ehemalige Bassist Jason Newsted die Inhalte der Box bereits vor. Newsted hatte das Album 1991 mit eingespielt, die Band aber 2001 verlassen. Die Jubiläumsedition und "The Metallica Blacklist", eine umfangreiche Compilation mit Coverversionen der Songs, erscheinen am 10. September digital und am 1. Oktober physisch.

Instagram-Post: Die Familie von Chris Cornell über den Metallica-Release

Video: Der Ex-Metallica-Bassist Jason Newsted stellt Deluxe-Box vor

+++ Die Thrash-Metaller Anthrax haben zur Feier ihres 40-jährigen Bestehens eine ausgiebige Europa-Tour für 2022 angekündigt. Nach dem Auftakt in Großbritannien im September nächsten Jahres wird die Band um Frontmann Joey Belladonna auch für einige Termine im Oktober und November in den deutschsprachigen Raum kommen. "Da wir erst 2022 nach Europa kommen können, werden wir dafür sorgen, dass jede Show besonders ereignisreich wird", kündigte Schlagzeuger Charlie Benante an. "Wir werden nicht nur unsere Songs aus 40 Jahren Karriere performen, sondern euch auch einige neue Tracks präsentieren!" Im vergangenen Monat hatte die Band bereits ihr Jubiläum im Rahmen eines Live-Stream-Events zelebriert und einen ersten Vorgeschmack darauf gegeben, was Fans auf der 2022er-Tour erwarten wird. Tickets gibt es bei Eventim.

Tweet: Anthrax kündigen Europa-Tour für 2022 an

ANTHRAX 40TH ANNIVERSARY 28-DATE EUROPEAN HEADLINE TOUR FALL 2022

Tix on sale Fri Aug 20th CEThttps://t.co/hvKMYtX7ZS pic.twitter.com/pUtjpwYBMp — Anthrax (@Anthrax) August 17, 2021

Live: Anthrax 2022

14.10. Oberhausen - Turbinenhalle

15.10. Leipzig - Werk 2

26.10. Frankfurt/Main - Batschkapp

27.10. Stuttgart - LKA Longhorn

02.11. Wien - Arena

05.11. Zürich - Klub Komplex

+++ Nicht nur Metallica haben dem verstorbenen Soundgarden-Frontmann Chris Cornell ihren Tribut gezollt: Bei einem Konzert im Gorge Amphitheater in Washington am Wochenende holte die US-amerikanische Singer/Songwriterin Brandi Carlile die verbliebenen Soundgarden-Mitglieder zu sich auf die Bühne. Mit Gitarrist Kim Thayil, Schlagzeuger Matt Cameron und Bassist Ben Shepherd performte sie die zwei Songs "Black Hole Sun" und "Searching With My Good Eye Closed". Bereits 2019 war Carlile im Zuge des Tributkonzerts für Cornell gemeinsam mit den Soundgarden-Mitgliedern aufgetreten. Zudem nahmen die Musiker:innen die Songs für den Record Store Day im vergangenen Jahr auf.

Video: Brandi Carlile & Soundgarden - "Black Hole Sun" (Live)

Video: Brandi Carlile & Soundgarden - "Searching With My Good Eye Closed" (Live)

+++ Ty Segall streamt ein Musikvideo zu der neuen Single "Feel Good" mit Denée Segall. Der Alternative-Musiker hatte Anfang des Monats überraschend das neue Album "Harmonizer" veröffentlicht. "Feel Good" ist einer der Tracks der neuen Platte, den der Sänger zudem gemeinsam mit seiner Partnerin Denée Segall aufnahm. Obwohl der Sound des neuen Albums überwiegend von Synthesizern geprägt ist, dominiert auf "Feel Good" vor allem ein Twang-lastiges Gitarrenriff im Verbund mit dem Gesang von Denée Segall. "Es geht darum sich selbst zu erlauben selbstbewusst und hemmungslos das zu mögen, was sich gut anfühlt", kommentierte die Sängerin den Track. Im atmosphärischen Video zum Song sind die beiden bei einer mitternächtlichen Autofahrt zu sehen.

Video: Ty Segall & Denée Segall - "Feel Good"

Stream:Ty Segall & Denée Segall - "Feel Good"

+++ Die Experimental-Metaller Zeal & Ardor haben einen bisher unveröffentlichten Song live performt und eine neue Single mit dem Titel "Bow" angekündigt. Auf der aktuellen Tour performte die Band um den schweizerisch-US-amerikanischen Musiker Manuel Gagneux einen bisher unbekannten Track voller geschrammelter Stakkato-Riffs - laut der Überschrift eines Fanvideos mit dem Titel "Death To The Holy". Darüber hinaus soll am 1. September eine neue Single mit dem Titel "Bow" erscheinen, wie die Band über Instagram ankündigte. "Die wird ganz bestimmt für Aufregung sorgen", schrieb sie dazu. Das anstehende, nach der Band benannte Album "Zeal & Ardor" soll am 11. Februar 2022 erscheinen - eine offizielle Ankündigung der Platte gab es jedoch noch nicht. Zwei Singles daraus, "Run" und "Erase", gibt es bereits zu hören. Für die Konzerte mit Meshuggah durch den deutschsprachigen Raum im Mai 2022 gibt es derzeit noch Karten bei Eventim.

Live: Zeal & Ardor - "Death To The Holy" (Live)

Instagram-Post: Zeal & Ardor kündigen die neue Single "Bow" an

Live: Meshuggah + Zeal & Ardor

05.05. Hamburg - Edel-optics.de Arena

06.05. Leipzig - Haus Auensee

08.05. Köln - Palladium

12.05. München - Tonhalle

15.05. Wiesbaden - Schlachthof

17.05. Berlin - Columbiahalle

20.05. Wien - Arena

21.05. Zürich - Samsung Hall

22.05. Esch/Alzette - Rockhal

+++ Failure haben mit den Aufnahmen für ihr sechstes Studioalbum begonnen. Das gaben die Alternative-Rocker via Instagram mit einem Foto aus dem Studio bekannt. Die Band teilte zudem ein Video von Schlagzeuger Kelli Scott bei den Aufnahmen der Percussion-Parts - die mittlerweile bereits im Kasten seien. Wann die neue Platte erscheinen wird und was sich von den neuen Songs erwarten lässt, ist bisher nicht bekannt.

Instagram-Post: Kelli Scott bei den Aufnahmen für das neue Failure-Album

+++ Mr. Bungles Bassist Trevor Dunn hat ein Label mit dem Namen Riverworm Records gegründet und das Projekt SpermChurch ins Leben gerufen. Für das hat Dunn sich mit Musiker Sannety zu einem Duo zusammengeschlossen und mit "A Puzzle & Not Intended For Use" eine erste experimentelle Elektro-Single veröffentlicht. Im Rahmen des Projekts und auf dem Song spielt Dunn Bass, während Sannety für die übrigen elektronischen Sounds verantwortlich ist. Für den Release hat der Musiker zudem das Label Riverworm Records gegründet. "Wie die meisten DIY-Label habe ich meins gegründet, weil ich für den ersten SpermChurch-Release kein geeignetes Label gefunden hab", kommentierte er. "Vollkommene Kontrolle über einen sehr persönlichen Release zu haben ist dabei die zentrale Motivation für mich." Zum Track gibt es ein ebenso experimentelles Musikvideo, der ersten Auskopplung soll das SpermChurch-Debütalbum "Merdeka Atau Mati" folgen, das am 3. September erscheint.

Video: SpermChurch - "A Puzzle & Not Intended For Use"

Stream: SpermChurch - "A Puzzle & Not Intended For Use"