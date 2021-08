Every Time I Die kündigen neues Album "Radical" an, Video zu Single "Post-Boredom" online

Foto: Michael Watson

Every Time I Die werden Ende Oktober ihr neues Album "Radical" veröffentlichen. Mit "Post-Boredom" gibt es zudem einen starken neuen Song zu hören und per Video zu sehen, mit dem die Southern-Metalcore-Band gewissermaßen die Corona-Pandemie verarbeitet.

Im Video zu "Post-Boredom" zelebrieren Every Time I Die zunächst die titelgebende Langeweile: In einer Mini-Mall am Rande einer Straße gehen die Bandmitglieder mehrere Minuten lang tristen Dayjobs in einem Vaping-Store, einem Massage-Tempel und einem Musikalienhandel nach. Erst danach reißt sie der Song zwischen Metalcore und Southern Rock, zwischen Stakkato-Drive und melancholischem Melodiegesang aus der gefühlten Isolation.

"'Post-Boredom' war der erste Song, den ich je geschrieben habe, der mir wirklich ein Gefühl von Wahrheit gegeben hat", sagte Sänger Keith Buckley. "Ich habe nicht irgendwelche geheimen Geständnisse in Metaphern versteckt, ich war schlicht durch damit, ein unerfülltes Leben zu leben und hatte das Gefühl, ich bräuchte einen Tod (entweder im übertragenen oder im Wortsinn), um überhaupt eine Chance auf einen neuen Lebenssinn zu haben. [...] Falls du den Songtext liest und er etwas in dir auslöst, dann solltest du anerkennen, dass du dich in deiner jetzigen Form vielleicht auch nicht richtig beachtet fühlst."

Der neue Track ist ein weiterer Vorbote auf das nun angekündigte neue Album "Radical", das am 22. Oktober via Epitaph erscheinen wird. Fans können die neue Platte bereits vorbestellen. Produziert wurde sie - wie schon der Vorgänger "Low Teens" (2016) - von Will Putney (Acacia Strain, Body Count, The Amity Affliction).

Mit dem Release von "Post-Boredom" sind bereits vier Songs der neuen Platte bekannt: "A Colossal Wreck" und "Desperate Pleasures" hatten den Fans bereits die Vorweihnachtszeit 2020 versüßt, "AWOL" folgte im Frühjahr 2021.

Video: Every Time I Die - "Post-Boredom"

Cover & Tracklist: Every Time I Die - "Radical"

01. "Dark Distance"

02. "Sly"

03. "Planet Shit"

04. "Post-Boredom"

05. "A Colossal Wreck"

06. "Desperate Pleasures"

07. "All This And War"

08. "Thing With Feathers"

09. "Hostile Architecture"

10. "AWOL"

11. "The Whip"

12. "White Void"

13. "Distress Rehearsal"

14. "sexsexsex"

15. "People Verses"

16. "We Go Together"