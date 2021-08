Open-Air-Event Nichtival in Monheim findet im September statt

Noch ist der Festivalsommer nicht vorbei: Die Mitarbeiter:innen des Kulturveranstalters Sojus 7 in Monheim organisieren mit dem Nichtival ein Open-Air-Festival, das an fünf Tagen im September Bands verschiedenster Genres auf die Baumberger Bürgerwiese in der Stadt am Rhein bringt.

Dabei setzen die einzelnen Tage verschiedene Genre-Schwerpunkte: Wer es zum Beispiel mit den Power-Metal-Urgesteinen Grave Digger etwas härter haben will, sollte sich den Eröffnungstag am 8. September freihalten - dem Rock- und Heavy-Abend. Am 11. September wird es im Schnitt noch etwas härter - unter anderem mit dem rauen Alternative-Duo Powder For Pigeons, den Grindcore-Helden Japanische Kampfhörspiele und den Thrashern Pripjat.

Mit der Antilopen Gang spielt am Donnerstag, den 9. September einer der besten deutschsprachigen HipHop-Acts, der Freitag steht unter dem Motto Pop, Indie und Psychedelic und am Sonntag steht Weltmusik auf dem Programm.

Der aktuellen Corona-Schutzverordnung nach werden die insgesamt 1.000 Zuschauer:innen das Festival der 3G-Strategie entsprechend (geimpft, getestet, genesen) besuchen können. "Im Zweifel machen wird ein Sitzkonzert daraus – wobei wir gerade sehr guter Dinge sind, dass das nicht nötig sein wird", sagt Sojus-7-Leiter Christian Kaindl. Sollten die behördlichen Auflagen bis September wieder so streng sein, dass das Nichtival wirtschaftlich nicht mehr umsetzbar ist, gibt es das Geld für die Tickets wieder zurück, nur die Kaufgebühren können nicht erstattet werden.

Ein Tagesticket kostet im Vorverkauf 30 Euro (15 Euro ermäßigt), der Preis für das gesamte Festival beläuft sich auf 100 Euro (50 Euro ermäßigt). Die Tickets, das Line-up und weitere Infos zu der Veranstaltung findet ihr auf der Website vom Veranstalter Sojus.

Facebook-Post: Sojus 7 kündigt Nichtival an

Live: Nichtival

08.-12.09. Monheim - Baumberger Bürgerwiese