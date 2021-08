US-Konzert-Promoter AEG führt Impfpflicht für Konzerte ein

AEG presents, eine der größten Konzert-Promotion-Agenturen der USA, hat eine Impfpflicht für Veranstaltungen beschlossen. Die Regelung soll ab Herbst für alles Shows des Unternehmens gelten, unter anderem auch für populäre Festivals wie Coachella und Rock En Seine.

AEG presents wandte sich unter anderem auch in den Sozialen Medien an die Öffentlichkeit: Ab dem 1. Oktober 2021 müssten sämtliche Mitarbeiter und Gäste der von ihnen betreuten Konzerte und Festivals einen vollständigen Impfschutz nachweisen. Bis zum Stichtag sei für den Zugang mindestens ein negativer Corona-Test nötig, der nicht älter als 72 Stunden ist.

"Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir als einer der Marktführer uns klar zum Thema Impfschutz positionieren müssen", sagte AEG-Chef Jay Marciano in einem Statement. "Noch vor wenigen Wochen waren wir optimistisch, wie sich unser Business und unser Land entwickeln würden. Die Delta-Variante in Kombination mit Impfmüdigkeit lenkt uns wieder in die falsche Richtung. Uns ist bewusst, dass manche Leute darin einen drastischen Schritt sehen werden, aber er ist richtig. Uns ist ebenso klar, dass es anfangs Widerstände geben wird, aber ich bin zuversichtlich, dass uns die Geschichte am Ende Recht geben wird und wir das tun, was am Besten für Künstler*innen, Fans und Mitarbeitende der Live-Musik-Branche ist." Später ergänzte er seine Aussagen noch: "Unsere Hoffnung ist, dass unsere proaktive Haltung Leute ermutigt, das Richtige zu tun und sich impfen zu lassen." Zuletzt habe AEG bereits das New Orleans Jazz & Heritage Festival kurzfristig absagen müssen, auch Konzerte drohten erneut zu verschwinden, die Impfpflicht sei "der beste Weg, das zu verhindern".

Die US-Firma setzt damit um, was auch in Deutschland bereits als Idee im Raum steht: Jens Michow, Präsident des Bundesverbands der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft (BDKV), hatte kürzlich prophezeit, es werde "Großveranstaltungen nur noch für Geimpfte und Genesene" geben, wenn circa Ende September die erwachsene Bevölkerung in Deutschland ein Impfangebot erhalten habe. Finanziell sei es für seine Branche auf Dauer nicht machbar, Veranstaltungen mit deutlich reduzierten Zuschauerzahlen umzusetzen. Klaus-Peter Schulenberg, Vorsitzender des Ticketanbieters CTS Eventim, hatte ein ähnliches Szenario bereits im Februar geäußert.

In den USA hatte sich eine Impfpflicht für Konzerte auch vorher schon angedeutet: Sowohl die Foo Fighters als auch die Strokes hatten kürzlich in New York ihre Rückkehr auf die Bühne gefeiert - vor ausverkauftem Haus mit ausschließlich komplett geimpften Zuschauern. Der weltweit operierende Konzertveranstalter Live Nation hatte es seinen Künstler*innen explizit erlaubt, von den Gästen ihrer Konzerte einen Impf- oder Testnachweis zu fordern.

Instagram-Post: AEG kündigt Impfpflicht für Konzerte an