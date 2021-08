VISIONS Premiere: Leaves (Ex-Idle Class) debütieren ersten Song "Campbell Island"

Foto: Fabian Hoffmann

Das frisch gegründete Punk-Trio Leaves veröffentlicht heute seine erste Single "Campbell Island" zusammen mit einem Musikvideo.

Vollkommen unerfahren sind sie nicht: Als Mitglieder der Münsteraner Punk-Band Idle Class nahmen Benny, Stefan und Tobi seit 2013 zwei Alben auf und spielten zahlreiche Konzerte. Nach der Bandauflösung und inmitten der Trostlosigkeit des Winter-Lockdowns im vergangenen Jahr beschlossen die drei ein neues Projekt aufzuziehen - und gründeten Leaves.

Nach der Band-Durststrecke dauerte es dann auch nicht besonders lang, bis das Trio vier Songs für eine erste EP geschrieben hatte, die schon in diesem Monat, am 27. August via Midsummer auf allen bekannten Streamingdiensten erscheinen wird.

Die erste Single der nach der Band betitelten Platte "Leaves" gibt es schon heute zu hören. "Campbell Island" heißt der Lead-Track, auf dem die Gitarrenakkorde und Schlagzeug-Rhythmen zunächst in gemächlicherem Tempo ertönen als von Idle Class gewohnt.

Mit einem Emo-Punk-tauglichen Build-up entlädt die Band dann die aufgestaute Selbstkritik der Lyrics mit der Zeile "I'm saving all my problems for last" und aufgedrehten Verstärkern.

Die Live-Qualitäten der drei lässt sich schon mit dem Musikvideo zum Song erahnen - darin performen sie den Song zumindest schon mal im Proberaum.

Video: Leaves - "Campbell Island"

Stream: Leaves - "Campbell Island"