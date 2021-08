VISIONS empfiehlt: Architects kommen auf Tour

Foto: Ed Mason

Die britischen Metalcore-Größen Architects kommen 2022 wieder nach Deutschland. Wir präsentieren euch die sieben Termine.

Architects aus dem englischen Brighton dürfte es kaum anders gehen als vielen ihrer Kollegen: Seit dem Release ihrer neunten Studioplatte "For Those That Wish To Exist" im Februar wartet die Band um Sam Carter, Dan Searle und Co. vermutlich unruhig auf die Möglichkeit, die neuen Tracks endlich live vorzustellen.

Dazu kommt es nun im kommenden Frühjahr: Ab Mitte Mai 2022 steht das Quintett für sieben Konzerte hierzulande auf der Bühne. Tickets sind bei Eventim erhältlich.

Rund um den Albumrelease waren damals auch Videos zu einzelnen Songs erschienen, etwa zu "Meteor". Später gab es vom Albumtrack "Animals" auch noch eine orchestrale Version zu hören.

Den Release der Architects-Platte hatten wir seinerzeit auch zum Anlass genommen, uns in VISIONS 336 noch einmal eingehend mit dem Genre Metalcore und seinen prägenden Vertretern zu beschäftigen. Eine passende Playlist zum Thema hatten wir ebenfalls zusammengestellt.

VISIONS empfiehlt:

Architects

11.05. Leipzig - Haus Auensee

12.05. Berlin - Verti Music Hall

14.05. Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle

16.05. Hamburg - Sporthalle

17.05. Ludwigsburg - MHP Arena

19.05. München - Zenith

20.05. Frankfurt/Main - Jahrhunderthalle