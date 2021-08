Touché Amoré covern "Hard To Explain" von The Strokes

Foto: George Clarke

Das äußerst einflussreiche The-Strokes-Debüt "Is This It" feiert seinen 20. Geburtstag - und hat offensichtlich auch bei der Hardcore-Band Touché Amoré seine Spuren hinterlassen.

Es ist Bandcamp-Friday - und die Bands und Künstler:innen schießen aus allen Rohren mit neuen und raren Tracks. Oder eben mit überraschenden Cover-Versionen. So auch die Hardcore-Band Touché Amoré aus Los Angeles.

Am 30. Juli vor 20 Jahren wurde in den USA das Debütalbum "Is This It" einer früh gehypten Band namens The Strokes veröffentlicht. Dass das Album für eine ähnliche Rock-Revolution sorgen würde wie zehn Jahre zuvor Nirvanas "Nevermind", das konnte keiner absehen.

Anscheinend haben die musikalisch ja ohnehin offenen fünf Musiker hinter Touché Amoré sich von den Strokes beeinflussen lassen. Ihren Liebesbeweis kann man ab heute via Bandcamp hören - und für einen Dollar (oder mehr) erstehen. Denn: Die Band hat das mitreißende "Hard To Explain" gecovert.

In der Version von Touché Amoré klingt es gar nicht so wahnsinnig anders - außer, dass der Beat etwas agiler ist und Jeremy Bolm natürlich mit seiner klassisch emotionalen Schreistimme den Song intoniert.

Auf dem Cover zum Song steht übrigens "Covers Vol. 1" - was darauf schließen lässt, dass da in Zukunft noch mehr folgen könnte. Was in jüngster Vergangenheit passierte, ist Jeremy Bolms Teilnahme im Cover-Universum der Metal-Comedy-Talkshow Two Minutes To Late Night. Die coverten kürzlich den Pixies-Klassiker "Where Is My Mind", bei dem Bolm singt. Und da wie erwähnt Bandcamp-Friday ist, haben auch Two Minutes To Late Night für 24 Stunden eine neue Download-EP namens "Songs From The Internet" online gestellt, auf der Host Jordan "Gwarsenio Hall" Olds mit Ben Koller (Converge, Mutoid Man u.a.), Stephen Brodsky (Cave In, Mutoid Man u.a.) und Mlny Parsonz (Royal Thunder) Keshas "Bastards", "Ace Of Spades" von Motörhead und "Believe" von Cher covern. Also: Beeilung, bevor das Ding wieder von der Seite verschwunden ist.

Stream: Touché Amoré - "Hard To Explain" (The Strokes Cover)