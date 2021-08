Deafheaven präsentieren neuen Song "In Blur" mit Video

Die (ehemaligen) Blackgazer Deafheaven haben mit "In Blur" einen dritten Song von ihrem kommenden Album veröffentlicht. Das zurückhaltende Shoegaze-Stück macht erneut deutlich, dass Fans mit "Infinite Granite" eine musikalische Veränderung ins Haus steht.

Wie sehr sich Deafheaven vom Black Metal abgewandt haben, wird mit jedem weiteren Song von "Infinite Granite" klarer. Das fünfte Album der Band erscheint am 20. August über Sargent House und hat mit dem (Post-)Black-Metal-Sound der Vorgänger nahezu nichts mehr gemein.

Das wurde bereits deutlich, als die Band aus San Francisco Anfang Juni "Great Mass Of Color" veröffentlicht hatte, bei dem es erst gegen Ende ein wenig Geschrei und Double-Bass gibt. "The Gnashing" vertiefte im Juli diesen ersten Eindruck.

Mit "In Blur" gibt es nun noch einen Vorgeschmack - diesmal mit richtigem Video im 90s-Look mit schönen, jungen Menschen, die an einem Pool und im Garten rumsitzen. Die Band ist darin in einem farbreduzierten, traumhaften Setting zu sehen, das die leichte Stimmung des jangeligen Shoegaze-Songs passend untermalt. Erst ab Minute 3:48 kommt eine etwas drängendere Gitarrenatmosphäre dazu.

Video: Deafheaven - "In Blur"