VISIONS Premiere: Indierock-Band The Bots veröffentlicht Musikvideo zu "Girl Problems"

Foto: Big Indie Records

Mit dem sommerlichen "Girl Problems" liefert das Duo The Bots einen zweiten Vorgeschmack auf das im September erscheinende Album "2 Seater" - das erste Album der Band seit sieben Jahren.

"Girl Problems" zeigt, was für eine musikalische wie persönliche Entwicklung The Bots aus Los Angeles in den letzten sieben Jahren durchlebt haben. Waren die bisher veröffentlichten Alben stark vom schepperndem Garage Rock mit Punk-Schlagseite geprägt, zeigen die Mikaiah Lei und Alex Vincent neu gewonnene Pop- und Melodie-Sensibilität - Talking Heads statt Minor Threat.

Da wirkt es umso erstaunlicher, dass die Songs des kommenden Albums "2 Seater" allesamt schon älter sind. Sie stammen aus den Jahren 2012 bis 2015, als The Bots der Szene entwuchsen und bei großen Festivals wie Coachella und Bonnaroo spielten. Mit neuen Erfahrungen ausgestattet, hat Mikaiah Lei nun, als 28-Jähriger, die Songs überarbeitet, um auszudrücken, was ihm damals schwer fiel. Etwa die Höhen und Tiefen junger Liebe, die Notwendigkeit, Freundschaften zu pflegen, oder die eigene Gefühlsarbeit.

"'Girl Problems' wurde durch Geschichten inspiriert, die mir Freundinnen erzählt haben", so Lei. "Es ist im Wesentlichen die Geschichte von 'gemeinen Mädchen' und den Problemen, durch die junge Frauen durch müssen: gehässiges Verhalten, hinter dem Rücken reden und so weiter. Es bleibt alles an der Oberfläche, aber es ist etwas, das alle erleben oder auf sich beziehen können."

Den rundum gelungenen Teenie-Sommer-Vibe von "Girl Problems" um warme 2000er-Indie-Gitarren und harmonischen Gesang fängt auch das dazugehörige Video ein. Zwischen Teenager-Zimmer, Swimming Pool, magischem 8-Ball, Tagebuch und Katzen folgen das Video und dem Duo als Backing-Band dem Versuch der Protagonistin, einfach nur sie selbst zu sein.

Produziert wurde "2 Seater" von Adrian Quesada, einer Hälfte der Psych-Soul-Senkrechtstarter Black Pumas. Das Album erscheint am 8. September via Big Indie, eine limitierte Twelve-Inch kann auf der Bandcamp-Seite des Duos vorbestellt werden.

Video: The Bots - "Girl Problems"

Stream: The Bots - "Girl Problems"

Cover & Tracklist: The Bots - "2 Seater"

01. "5ft Friendly"

02. "2U"

03. "Girl Problems"

04. "DYKMN (Sound The Same)"

05. "Scatter Brains"

06. "Easy Said"

07. "Looking Back"

08. "See It"

09. "Thinking Room"

10. "Tattle Tell"