Noise-Rocker Dyse teilen neue Single "Der Haifisch die Zähne", kündigen Album und Tour an

Foto: Norman Konrad

Dyse kehren mit dem vollen Programm zurück: Mit ihrer neuen Single "Der Haifisch die Zähne" kündigt das Noise-Duo nicht nur eine ausgiebige Tour an, sondern auch gleich eine neue Platte mit dem Titel "Widergeburt".

Die Beschreibung "dynamisches Duo" ist selten so treffend gewählt wie für Andre Dietrich und Jarii van Gohl und ihr Projekt Dyse. Den Ruf als Live-Band mit "entfesselender Energie" haben sie schon lange weg - mit dem neuen Song "Der Haifisch die Zähne" rufen sie uns das spürbar in Erinnerung.

Dietrich brüllt mit Songbeginn mehrmals die Phrase "Der Haifisch die Zähne" heraus - und lässt über beinahe fünf Minuten einen einzigen Wortschwall an dadaistischen Phrasen folgen. Eine besonders häufige Textzeile: "Die Forelle/ Der Bach". Franz Schubert trifft auf Mackie Messer.

Die beiden bringen mit rauer Gitarre und rasendem Schlagzeug einen aggressiven Sound herüber, der wie auf den vorangegangenen Songs abgerundet wird von einem Gast-Bassisten. Hier ist das Alexander "Ali" Dietz, der sonst bei Heaven Shall Burn Gitarre spielt und mit van Gohl in der Gruppe Planet ist.

"Der Haifisch die Zähne" ist nach "Laicos Neidem" und "Höllenjunge" bereits der dritte Vorgeschmack auf das neue Album des Duos, das auf der Platte bei jedem Song von einer anderen Person am Bass unterstützt wird - und die sind teilweise ganz schön prominent, so viel können wir verraten. "Widergeburt" erscheint am 17. September über Cargo und ist der erste Release seit der 2017er EP "Bonzengulasch".

Und um ihrer Energie mal wieder freien Lauf zu lassen, wird die Band im Frühjahr 2022 ihren neuen Release auf der ausgiebigen "Wider-Tour" präsentieren. Tickets gibt es ab sofort auf der Band-Website, auf der außerdem "Widergeburt" in physischer Form vorbestellt werden kann.

Stream: Dyse - "Der Haifisch die Zähne"

Stream: Dyse - "Der Haifisch die Zähne"

VISIONS empfiehlt:

Dyse

24.03. Wien - Arena

25.03. Klagenfurt - Mammut Bar

26.03. Linz - Kapu

01.04. Leipzig - Conne Island

02.04. Hannover - Cafe Glocksee

03.04. Münster - Sputnikhalle

04.04. Hamburg - Knust

05.04. Köln - Gebäude 9

07.04. Oberhausen - Druckluft

09.04. Brüssel - Magasin 4

10.04. Stuttgart - Goldmarks

11.04. Wiesbaden - Schlachthof

12.04. München - Backstage

14.04. Berlin - Festsaal Kreuzberg

21.04. Bremen - Lagerhaus

23.04. Rostock - Mau Club

10.05. Nürnberg - Z-Bau

11.05. Jena - Kassablanca

12.05. Dornbirn - Spielboden

14.05. Innsbruck - PMK

15.05. Basel - Hirscheneck

17.05. Winterthur - Salzhaus

18.05. Kassel - Goldgrube