Turnstile teilen neuen Song "Blackout" mit Video

Foto: Jimmy Fontaine

Die Hardcore-Band Turnstile aus Baltimore stellt mit "Blackout" den bereits sechsten Song ihres Ende August erscheinenden neuen Albums "Glow On" vor.

15 Stücke erwarten uns auf dem dritten Album von Turnstile. "Glow On" wird - wie schon sein fantastischer Vorgänger "Time & Space" - am 27. August via Roadrunner/Warner erscheinen.

Nachdem die Band zunächst den Song "Mystery" teilte, um ebendiesen einen Monat später mit drei weiteren im Kurzfilm "T.L.C. (Turnstile Love Connection)" neu zu inszenieren, haben sie kurz danach ihre Kooperation "Alien Love Call" mit Dev Hynes alias Blood Orange nachgeschoben.

Die Hardcore-Eklektiker, die ihren oldschooligen Sound mit vielen frischen Zutaten würzen, geben uns mit "Blackout" erneut einen vielversprechenden Vorabeindruck. Mit drei Minuten ist das Stück relativ lang für die Band - und überrascht zwischen melodischem Hardcore inklusive rockigem Breakdown ab 2:20 mit teils elektronischer Percussion und tatsächlichen Percussion/Schlagzeugsolo-Breaks.

Das Video dazu ist ein halbwegs psychedelisches, grobkörniges Schattentheater aus Schwarz-, Weiß- und Grautönen.

Video: Turnstile - "Blackout"

Stream: Turnstile - "Blackout"