Vormerken! - Unsere aktuellen Neuentdeckungen

Jeden Dienstag stellen wir euch spannende neue Bands vor, die ihr auf dem Schirm haben solltet. Dieses Mal sind es Fortitude Valley, Sophia Knapp und Eli Hurts.

Fortitude Valley

Heimatstadt: Durham & London, UK

Genre: Indierock

Für Fans von: Weezer, The Beths, Remember Sports

Eigentlich kommt Laura Kovic aus Brisbane, aber 2010 ist sie ins UK ausgewandert. Den größten Teil ihrer musikalischen Laufbahn hat sie als Keyboarderin in den Bands anderer verbracht. Doch jetzt ist es an der Zeit, dass Kovic ihr eigenes Outlet für ihre Songs hat. Die fühlen sich wohl zwischen Indie, Emo und Power-Pop. Im neuen Song "Baby I'm Afraid" ruft das vor allem Erinnerungen an Weezers blaues Album wach. Für Fortitude Valley hat sie Gitarrist Daniel Ellis und Schlagzeuger Nathan Stephens von Martha sowie Bassist Greg Ullyart, sonst bei Night Flowers, hinter sich vereint. Der Bandname bezieht sich auf das musikalische Zentrum der Musikszene von Brisbane - da, wo Kovic ihre Karriere begann. Nach einigen wenigen Songs steht für Fortitude Valley für den 29. Oktober endlich das unbetitelte Debütalbum via Fika an.

Sophia Knapp

Heimat: Los Angeles, Kalifornien

Genre: Folk, Americana, Singer/Songwriter

Für Fans von: (frühe) Cat Power, Natalie Prass, Jenny Lewis

Eine Newcomerin ist Sophia Knapp nun wirklich nicht mehr. Aber so richtig bekannt ist sie - gerade hier drüben in Europa - auch noch nicht. Ihre ersten Songs sind etwa zehn Jahre alt, 2012 erscheint ihr bisher einziges Album "Into The Waves" via Drag City - und schon zuvor war sie mit Linnea Vedder in der Indierock-Band Lights aktiv, mit der sie 2008 und 2009 zwei Alben veröffentlichte. Zwischendurch hat sie auch mal elektronischen Yacht Rock gemacht, aber vor allem ist sie Singer/Songwriterin zwischen Folk und auskomponierter Americana. Das hört man gerade auch dem neuen Song "Desert Moon" an, für den Knapp sich zusammengetan hat mit der schwedischen Psych-Folk-Superband Dungen. Geschrieben hat sie das Stück in Joshua Tree, während sie dem Mond im pastelligen Oktoberhimmel beim Aufgehen zusah. Mit "Song" folgt die Single-B-Seite am 10. August.

Eli Hurts

Heimatstadt: USA

Genre: Emo, Indie, Pop

Für Fans von: The Matches, Say Anything, Citizen

Hinter Eli Hurts steckt Bedroom-Emo-Popper Eli Reuben Hirsch, der in seinen eigenen vier Wänden seine humorvollen wie emotionalen Indie-Songs schreibt, aufnimmt und produziert. Eine klassische Ein-Mann-und-sein-Laptop-Geschichte also. Hirsch spielt natürlich in die Karten, dass er Multiinstrumentalist ist und weiß, was er da tut, um sich - beeinflusst von Weezer über My Chemical Romance bis Lil Peep - auszutoben und Synth-Elektro mit Pop-Punk und akustischen Singer/Songwriter-Momenten zu vereinen.

