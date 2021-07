VISIONS Premiere: Mathrocker Delta Sleep veröffentlichen Musikvideo zu "View To A Fill"

Foto: Delta Sleep

Mit "View To A Fill" koppeln Delta Sleep aus Brighton einen zweiten Song ihres kommenden Albums "Spring Island" aus.

Wer bei Mathrock lediglich komplett verkopfte Frickelmusik erwartet, liegt bei Delta Sleep falsch. Das Quartett aus dem südenglischen Brighton lotet trotz waghalsiger Instrumentalpassagen mit melodischen Gesang und eingängigen Hooks die Genregrenzen in Richtung Pop aus.

Nach "The Detail" ist "View To A Fill" der zweite Vorgeschmack auf das im Herbst erscheinende dritte Album "Spring Island". Der Titel des Songs spielt dabei auf den James-Bond-Film "A View To A Kill" und den gleichnamigen Titelsong von Duran Duran an. Die Pop-Referenz passt dabei gut zu der melodischen Stärke, die sich im vielschichtigen Sound der Band verbirgt.

Wie etwa Tiny Moving Parts oder die Brightoner Szene-Kollegen I Feel Fine reichern auch Delta Sleep ihren Mathrock mit der Soundästhetik des Midwestern Emo, beziehungsweise dem Revival der 2010er an. Inhaltlich schlagen Delta Sleep, auch aufgrund der Pandemie, in eine ähnliche Kerbe. "Diese Isolations-Situation war ja für die meisten von uns neu", kommentiert die Band den inhaltlichen Rahmen der Platte. "Man hat neue Dinge über sich als Mensch gelernt."

Das Video, das auf einer englischen Farm gedreht wurde spielt dabei mit dem an sich pittoresken Hintergrund, in dem die Mitglieder teilweise vor Leinwänden spielen, die etwa die japanische Kirschblüte vor dem Fujiyama oder ein Sonnenblumenfeld zeigen.

"Spring Island" folgt auf das 2018 veröffentlichte "Ghost City", erscheint am 10. September über das bandeigene Label Sofa Boy und kann auf Bandcamp vorbestellt werden.

Im Frühsommer 2022 kommen Delta Sleep auf Tour. Die Termine für die Konzerte findet ihr weiter unten.

Video: Delta Sleep - "View To A Fill"

Stream: Delta Sleep - "View To A Fill"

Spring Island by Delta Sleep

Cover & Tracklist: Delta Sleep - "Spring Island"

01. "Water Fall"

02. "The Detail"

03. "View To A Fill"

04. "Planet Fantastic"

05. "Forest Fire"

06. "The Softest Touch"

07. "Old Soul"

08. "Dancing Music"

09. "Spun"

10. "Hotel 24"

11. "Contender"

12. "Water Rise"

Live: Delta Sleep

29.05. Hamburg - Hafenklang

30.05. Köln - Bumann & Sohn

01.06. Mainz - Schon Schön

02.06. Karlsruhe - Jubez

07.06. München - Kranhalle

10.06. Berlin - Cassiopeia

11.06. Leipzig - Naumanns