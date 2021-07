Descendents kündigen Europa-Tour an

Foto: Katie Hovland

Die Cali-Punk-Veteranen Descendents kommen wieder in die deutschsprachigen Länder: Im Sommer 2022 steht die Band für einige Club- und Festivalshows hierzulande auf der Bühne.

Während andere Bands gern mal nur die vier großen deutschen Städte spielen oder sich gleich ganz auf ein einzelnes Konzert oder Festival verlegen, setzen die Descendents bei ihrer Sommertour 2022 durch Europa zwar auch auf Klasse statt Masse, aber auch eigene Akzente: Neben Festivalauftritten in England, Belgien und beim slowenischen Punk Rock Holiday wirken die restlichen Auftritte in Deutschland und Österreich geschmackvoll handverlesen. Hamburg oder Köln fehlen bislang im Tourplan, dafür kommen mal Städte wie Linz, Dortmund oder Würzburg zum Zug, immer mit Clubs, die es verdient haben. Unten findet ihr alle Termine, bei den Clubshows sind wechselnd Useless ID und Make War als Support dabei. Tickets gibt es bei Eventim.

Gerade heute haben die Descendents ihr Album "9th & Walnut" veröffentlicht. Die Platte hatte 2002 die klassische Besetzung aus Sänger Milo Aukerman, Bassist Tony Lombardo, Schlagzeuger Bill Stevenson und dem 2008 verstorbenen Bandgründer und Gitarristen Frank Navetta eingespielt. Zu hören ist darauf bislang unveröffentlichtes Material aus der Band-Frühphase, sodass sich jugendlicher Elan mit Erfahrung und Können paaren.

Neben dem neuen Release warten Descendents-Fans auch schon eine Weile auf eine Platte mit ganz neuer Musik: 2019 hieß es, es seien 20 Songs entstanden, damals gab es auch vage Pläne für Studiosessions Ende des gleichen Jahres. Seitdem waren dann noch die beiden Anti-Trump-Songs "On You" und "Hindsight 2020" im Oktober 2020 erschienen, im Januar 2021 riefen sie dem scheidenden US-Präsidenten den musikalischen Arschtritt "That's The Breaks" nach. Eventuell präsentieren die Descendents zur Europa-Tour 2022 dann endlich gebündelt neues Material in Form eines Albums.

Das bislang letzte wirklich neue Studioalbum der Band war 2016 "Hypercaffium Spazzinate" gewesen.

Live: Descendents

30.07. Linz - Sbäm Fest

31.07. Würzburg - Posthalle*

02.08. Berlin - SO36#

03.08. Hannover - Faust#

06.08. Dortmund - FZW*

08.08. Tolmin - Punk Rock Holiday

09.08. München - Backstage*

* Support: Useless ID

# Support: Make War