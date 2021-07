Punkrocker Duchamp (Donots, Adam Angst) teilen Debütsongs, kündigen Album an

Mitglieder von Donots und Adam Angst haben ihre neue Band Duchamp vorgestellt. Mit deren Debütsongs "The Art Of Defiance" und "Old Dogs Don't Die" wandeln sie auf den Spuren von 80er- und Früh-90er-Punk - und liefern einen ersten Ausblick auf das kommende Album, auf dem persönliche Helden der Band mitwirken.

Obwohl sie selbst seit Jahrzehnten als Punkmusiker unterwegs sind, war es für Donots-Frontmann Ingo Knollmann, Adam Angst-Bassist Christian Kruse, Gitarrist Peter Tiedeken (One Man And His Droid, The Robocop Kraus) und Schrottgrenze-Schlagzeuger Benni Thiel ein lange gehegter Traum, eine Band wie Duchamp zu gründen.

Die taucht tief in den Sound von Ostküsten-Hardcore und kalifornischem (Proto-)Skatepunk der 80er und 90er ein und wäre ohne den Corona-Lockdown wohl kaum entstanden. Denn dadurch fand sich für die Musiker erst die Zeit, den eigenen Helden mit einem nostalgischen, aber auch zeitlosen Stil zu huldigen.

Von diesen Helden haben Duchamp einige für ihr erstes Album "Slingshot Anthems" verpflichtet. Descendents-Gitarrist Stephen Egerton ist genauso zu hören wie Dave Smalley (Down By Law, ex-Dag Nasty), Brian McTernan (Be Well, ex-Battery) und Jason Shevchuk (None More Black, ex-Kid Dynamite).

Letzterer steuert auf der Leadsingle "The Art Of Defiance" seinen Gesang bei. Der Song deckt zwischen Hardcore-Intro und groovendem Pop-Punk-Chorus ein breites Punk-Spektrum ab. Die ebenfalls veröffentlichte Oldschooler-Hymne "Old Dogs Don't Die" liefert hingegen Gang-Vocals und lupenreinen Skatepunk mit Bad Religion-Schlagseite.

"Slingshot Anthems" erscheint am 20. August über Solitary Man/End Hits und kann vorbestellt werden.

Video: Duchamp feat. Jason Shevchuk - "The Art Of Defiance" & "Old Dogs Don't Die"

Stream: Duchamp feat. Jason Shevchuk - "The Art Of Defiance"

Cover & Tracklist: Duchamp - "Slingshot Anthems"

01. "I Wanna Be Your Tool"

02. "The Art Of Defiance" (feat. Jason Shevchuk)

03. "Non-Exister (feat. Stephen Egerton)

04. "Teeth Gone Missing" (feat. Dave Smalley)

05. "Video Games And Coffee"

06. "Black Water"

07. "Train Dodge" (feat. Brian McTerman)

08. "Old Dogs Don't Die"

09. "Nobody Ever Said Fuck The Fire Department"

10. "Don't Pass The Torch"

11. "50 Seconds Of PMA"

12. "The Good Fight"

13. "Chopper, Sic Balls!"