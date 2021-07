Quicksand teilen Song "Brushed" von kommendem Album "Distant Populations"

Foto: Annette Rodriguez

"Brushed" ist das mittlerweile dritte Stück, das die Post-Hardcore-Ikonen Quicksand von ihrem vierten Album "Distant Populations" vorab veröffentlichen.

Am 13. August wird "Distant Populations" via Epitaph erscheinen. Das kommende Album der New Yorker Post-Hardcore-Miterfinder Quicksand ist das vierte seit 1993 und der Nachfolger zum Comeback-Album "Interiors" von 2017.

Nachdem im April erst "Inversion" und im Juni "Missile Command" erschienen waren, gibt es mit "Brushed" nun einen Quicksand-Track, der deutlicher aus dem klassischen Band-Sound ausbricht. "Brushed" hat zunächst eine Textur mit akustischer Gitarre und basiert offensichtlich auf einem Drum-Loop, was ein wenig an "How Soon Is Now" von The Smiths erinnert - ein Song übrigens, den Quicksand 1993 als B-Seite für ihre Single "Dine Alone" gecovert hatten.

Das Stück ist ruhig gehalten, Walter Schreifels' Stimme klingt melancholisch und im Hintergrund klingt es beinahe, als würde ein Synthesizer Streicher emulieren.

Schreifels hatte sich gerade auch als Gastautor an unserem Special der 222 besten Gitarren-Riffs aller Zeiten in VISIONS 340 beteiligt.

Stream: Quicksand - "Brushed"