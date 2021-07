Thrice kündigen neues Album an, teilen Leadsingle "Scavengers"

Foto: Dan Monick

Mit dem proggigen "Scavengers" liefern die Post-Hardcore-Größen Thrice einen ersten Vorgeschmack auf das neue Album "Horizons/East", das bereits in zwei Monaten erscheint.

Mit einem Foto aus dem Studio und einem neuen Fanclub hat sie sich angekündigt, jetzt ist sie hier: neue Musik der kalifornischen Post-Hardcore- und Alternative-Rock-Band Thrice.

Das leicht angeproggte "Scavengers" zieht dabei den Häretegrad im Vergleich mit jüngerem Material der Band wieder etwas an, ist dabei aber in seinem bedrohlichen Riffing und knurrendem Bass melodisch und abwechslungsreich. Der neue Song zeigt sich atmosphärisch und mit einer hypnotischen Hook ausgestattet, in der es heißt: "I will find you/ In the black light/ Of that cold dry land/ Never mind who/ Held you last night/ Come and take my hand."

"Horizons/East" ist das elfte Album von Thrice und folgt auf das ambitionierte "Palms" (2018 Schönheit in VISIONS 306) und die EP "Deeper Wells". Die Band hat die zehn Songs in Eigenregie aufgenommen, gemischt hat Scott Evans (u.a. Neurosis).

"Horizons/East" erscheint am 17. September digital und am 8. Oktober physisch über Epitaph und kann vorbestellt werden.

Stream: Thrice - "Scavengers"

Cover & Tracklist: Thrice - "Scavengers"

01. "The Color Of The Sky"

02. "Scavengers"

03. "Buried In The Sun"

04. "Northern Lights"

05. "Summer Set Fire To The Rain"

06. "Still Life"

07. "The Dreamer"

08. "Robot Soft Exorcism"

09. "Dandelion Wine"

10. "Unitive/East"