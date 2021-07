Starcrawler überraschen im Video zu "Goodtime Girl" mit Josh Homme und David Hasselhoff als Gästen

Foto: Autumn de Wilde

Ein merkwürdiges Gästeaufgebot sorgt in kurzen Sequenzen für Überraschungen im Clip zu "Goodtime Girl" der Garage-Rocker:innen Starcrawler.

Auch "Goodtime Girl" ist einer dieser exklusiven Songs vom Soundtrack zum Batman-Horror-Comic "Dark Nights: Death Metal". Auf dem sind unter anderem auch Chelsea Wolfe, Mastodon und Rise Against vertreten - und eben Starcrawler aus LA.

Die Band um die wahnsinnige Sängerin Arrow De Wilde hat zu ihrem Stück "Goodtime Girl" mit Gilbert Trejo, dem Sohn von Schauspieler Danny Trejo ("Machete") ein Video gedreht.

Im Video bekriegen sich zwei Gangs im Stil des New Yorker Straßen-Gang-Filmklassikers "The Warriors". Und wer genau hinsieht, der erkennt prominente Gesichter innerhalb der Gangs. Natürlich darf Trejo Senior mitmischen, aber eben auch Dylan Carlson von Earth, Josh Homme von Queens Of The Stone Age und ja: auch David Hasselhoff.

Ob das Stück mit dem tollen Slidegitarren-Riff irgendwann auf dem dritten Album von Starcrawler sein wird, ist unklar. Das zweite Album "Devour You" ist jedenfalls 2019 erschienen.

Video: Starcrawler - "Goodtime Girl"