VISIONS Premiere: Indierocker Heavy Heart teilen Musikvideo zu "SUB 120"

Mit dem melodischen und melancholischen "SUB 120" schürt die französische Indie-Band Heavy Heart die Vorfreude auf das dritte Album "Closer".

Die Langeweile kann groß sein, im Westen Frankreichs. Ein Proberaum mit Instrumenten schafft wie so oft Abhilfe, und so formiert sich 2015 in Nantes das Quartett Heavy Heart. Aus ihrem Hang zur Nostalgie macht die Band mit einem Sound aus Pop-Punk und melancholischem Indierock dabei keinen Hehl.

Auch auf dem kommenden, dritten Album "Closer" nicht. Das weckt in Titel und Artwork zwar stake Assoziationen an Joy Division und ist teils tatsächlich von Traurigkeit geprägt, die ist bei Heavy Heart allerdings weniger kalt, sondern durchaus sommerlich warm.

War die erste Single "Miseries" noch sehr balladesk und passte zum schweren Herzen des Bandnamens, zeigt "SUB 120" die Band mit Schrammelgitarren und knallenden Drums zwischen 90er-Indie und 2000er-Emo in einem wesentlich rockigeren, leichteren Licht.

Wie zuletzt bei den Genrekollegen We Bless This Mess ist das Musikvideo zu "SUB 120" in einem nostalgisch gefärbten Stil gehalten, der mit ordentlich Retro-Körnung den ebenfalls nostalgischen Sound von Heavy Heart einfängt.

"Closer" erscheint am 8. Oktober über Gunner Records. Die farbige Vinyl ist auf 200 Stück limitiert und kann auf der Labelseite vorbestellt werden.

Video: Heavy Heart - "SUB 120"

Cover: Heavy Heart - "Closer"