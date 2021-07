Thom Yorke teilt neuen Remix von Radioheads "Creep"

Radiohead-Frontmann Thom Yorke hat den Durchbruchsong der Band unter dem Titel "Creep - Very 2021 Remix" umgearbeitet und neu gemischt. Das tat er bereits für eine Modenschau von Designer Jun Takahashi Anfang des Jahres, nun veröffentlichte Yorke den Remix offiziell.

Für die Band gleichzeitig ein Fluch und ein Segen: Radioheads "Creep" war der Song aus ihrem Debütalbum "Pablo Honey", der den Briten weltweite Bekanntheit bescherte. Der Widerwille der Band, nur auf einen Song und auf die Einordnung in die "Depri Rock"-Ecke beschränkt zu werden, hat möglicherweise nicht wenig dazu beigetragen, dass sie im Laufe ihrer Karriere und beim Schreiben ihrer Alben immer experimenteller wurden.

Verwunderlich ist es also nicht, dass Thom Yorkes neue Überarbeitung von "Creep" besonders vielschichtig klingt. Der Remix ist dabei jedoch in erster Linie nicht aus reinem Selbstzweck und auch nicht im Band-Kontext entstanden. Yorke arbeitete den Track als Soundtrack für den befreundeten japanischen Modedesigner Jun Takahashi um, der im März unter dem Titel "Creep Very" seine neue Kollektion für das Label Underground und den Herbst 2021 präsentierte.

Bereits 2017 hatten die Radiohead-Songwriter Yorke und Jonny Greenwood einen Megamix aus verschiedenen Songs der Band für eine Takahashi-Show kreiert. Diesmal stand "Creep" im Soundtrack für sich allein. Bei der Fashionshow sowie nun in der veröffentlichten Version des Remix ist der Song in auf neun Minuten gestreckter, verlangsamter Form zu hören und wird lediglich von einer Akustikgitarre und Yorkes Gesang getragen. Die Verlangsamung gibt den Eindruck, als ob man den Track unter Wasser anhören würde und kreiert mit den sich aufbauenden sphärischen Synthie-Flächen eine zunehmend unheimliche Atmosphäre.

Offenbar eine für Yorke passende Stimmung: "Ich habe den Remix für meinen Freund Jun Takahashi gemacht und auch für eine Welt, die sich anscheinend immer mehr auf den Kopf stellt", beschreibt er den Track auf Instagram.

Die Single ist über XL erschienen, das Coverdesign stammt ebenfalls von Takahashi.

Video: Thom Yorke feat. Radiohead - "Creep" (Very 2021 Rmx)

Stream: Thom Yorke feat. Radiohead - "Creep" (Very 2021 Rmx)

Instagram-Post: Thom Yorke über den Remix