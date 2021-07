Vormerken! - Unsere aktuellen Neuentdeckungen

Jeden Dienstag stellen wir euch spannende neue Bands vor, die ihr auf dem Schirm haben solltet. Dieses Mal sind es Violet Soda, Blvck Hippie und Crown Lands.

Violet Soda

Heimatstadt: São Paulo, Brasilien

Genre: Alternative Rock

Für Fans von: Hole, Paramore, Dover

2018 gründen Sängerin und Gitarristin Karen Dió, Gitarrist Murilo Benites, Schlagzeuger André Dea und Bassist Tuti AC eine Band. Ihren Sound lehnen Violet Soda vor allem am Grunge, Alternative und krachigen Indierock der 90er an - nachhören kann man das am besten auf dem namenlosen Debütalbum von 2019. Zuletzt - und daran dürfte auch die Pandemie Schuld haben - sind zwei Unplugged-EPs erschienen. Violet Soda haben im Rahmen ihres Albums nämlich bisher nur drei Shows spielen können.

Instagram | Facebook

Video: Violet Soda - "Charlie"

Video: Violet Soda - "Tangerine"

Video: Violet Soda - "Candyman"

Video: Violet Soda - "Coffee"

Video: Violet Soda - "Friends"

Stream: Violet Soda - "Live @ Family Mob"

Blvck Hippie

Heimat: Memphis, Tennessee, USA

Genre: Indierock

Für Fans von: Car Seat Headrest, Bright Eyes, Blood Orange

"Sad boy indie rock" nennt Josh Shaw den Sound seiner Band. Er will schwarzen Kids zeigen, dass auch sie weird sein können, dass sie sich im Indierock, diesem vornehmlich weißen Boys-&-Girls-Genre ausdrücken können, dürfen und sollen. Shaw tut das jedenfalls seit 2018 - gemeinsam mit seiner vierköpfigen Band Blvck Hippie. Nach mehreren Singles und einer EP werden Shaw und Band mit "If You Feel Alone At Parties" am 17. September ihr Debütalbum veröffentlichen. Darauf ist auch das ältere Stück "Bunkbed", zu dem es jetzt aber ein neues Video gibt.

Bandcamp | Instagram

Stream: Blvck Hippie - "When/Cloudy Days"

When/Cloudy Days by Blvck Hippie

Stream: Blvck Hippie - "Blvck Hippie"-EP

Blvck Hippie (EP) by Blvck Hippie

Stream: Blvck Hippie - "Rhodes Ave"

Rhodes Ave by Blvck Hippie

Video: Blvck Hippie - "Bunkbed"

Crown Lands

Heimatstadt: Toronto, Ontario, Kanada

Genre: Classic Rock, Progressive Rock

Für Fans von: Greta Van Fleet, Led Zeppelin, Rival Sons

Bevor hier direkt von den neuen Greta Van Fleet gesprochen wird, was aufgrund der Outfits, der Stimme, des Alters und des Sounds an sich auf der Hand liegt, sollten wir festhalten, dass Crown Lands früher am Start waren. Die Debüt-EP "Mantra" erscheint 2016, nur ein Jahr später folgt die EP "Rise Over Run", 2020 dann das sieben Songs kurze Album "Crown Lands". Hinter der Band stecken - und das ist für das Classic-Rock-Genre ziemlich außergewöhnlich - nur zwei Musiker: Cody Bowles (Gesang & Schlagzeug) und Kevin Comeau (Gitarre, Bass & Keyboards). Die beiden haben mit Produzent Dave Bottrill (Tool), Nick Raskulinecz (Queens Of The Stone Age) und Terry Brown (Rush) an einem neuen Song-Doppel gearbeitet: "White Buffalo" und das 13-minütige "The Oracle". Beide Songs setzen sich mit den den Rechten der indigenen Bevölkerung Kanadas auseinander.

Bandcamp | Facebook

Stream: Crown Lands - "Mantra"-EP

Mantra - EP by Crown Lands

Stream: Crown Lands - "Rise Over Run"-EP

Rise Over Run by Crown Lands

Video: Crown Lands - "Spit It Out"

Video: Crown Lands - "White Buffalo"

Video: Crown Lands - "Leadfoot"

Video: Crown Lands - "End Of The Road"

Video: Crown Lands - "Sun Dance"

Video: Crown Lands - "Context: Fearless Pt. I"

Stream: Crown Lands - "The Oracle"