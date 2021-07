Foo Fighters teilen Musikvideo zu Bee-Gees-Cover "You Should Be Dancing"

Foto: Magdalene Wosinska

Als Tribut an The Bee Gees veröffentlichen die Foo Fighters mit ihrer Alter-Ego-Band The Dee Gees zum Record Store Day am Samstag ein Tributalbum mit Coversongs. Ein Musikvideo zu "You Should Be Dancing" teilte die Band bereits gestern.

Es war von Anfang an geplant: In den vergangenen Monaten coverten die Foo Fighters "You Should Be Dancing" bereits in einem Radioformat von BBC2 und auch beim Rock'n'Relief-Livestreamevent im März gab sie eine Neuinterpretation von "Shadow Dancing", einem Solo-Song des Bee-Gees-Mitglied Andy Gibb, zum besten.

Im Juni machten sie es dann offiziell: Pünktlich und exklusiv zum 17. Juli, dem zweiten Record Store Day in diesem Jahr, wird die Band unter dem Alias The Dee Gees das Tributalbum "Hail Satin" mit Covern aus der Disco-Phase der Gibb-Brüder auf Vinyl veröffentlichen. Neben "You Should Be Dancing" und "Shadow Dancing" werden auch "Night Fever", "Tragedy" und "More Than A Woman" als Studioversionen auf der Platte zu hören sein.

Als erster Vorgeschmack auf das Cover-Album seit Ankündigung des Projekts teilte die Band nun eine Liveperformance von "You Should Be Dancing" in Dave Grohls eigenem Studio 606 in Los Angeles. Die Disco-Outfits, in die die Band als Dee Gees zumindest auf dem Promofoto für das Projekt schlüpften, haben sie in dem Video gegen ihre gewöhnlichen Foo-Fighters-Outfits getauscht. Dafür zeigt Grohl auch in der Live-Darbietung vollen Einsatz im Bee-Gees-typischen Kopfstimmengesang.

Die "Hail Satin"-LP ist an diesem Samstag in allen Schallplattengeschäften erhältlich, die am Record Store Day teilnehmen. Neben den Coversongs sind auf der B-Seite der Vinyl zudem Liveversionen von einer Auswahl an Tracks aus ihrem aktuellen Album "Medicine At Midnight" versammelt - ebenso live im Studio 606 aufgenommen.

Video: Foo Fighters - "You Should Be Dancing" (als Dee Gees)