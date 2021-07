Amyl And The Sniffers veröffentlichen neue Single "Guided By Angels", kündigen Album "Comfort To Me" an.

Foto: Jamie Wdziekonski

Die Aussie-Punks Amyl And The Sniffers haben ihr zweites Album "Comfort To Me" angekündigt und mit dem krachenden "Guided By Angels" einen ersten Vorgeschmack mit Musikvideo geliefert.

2019 veröffentlichten die charismatische Sängerin Amy Taylor und ihre Band Amyl And The Sniffers mit dem gleichnamigen Debütalbum eine Lehrstunde in Sachen Rock'n'Roll-durchtränkter Punk. Und für uns eine der Platten des Jahres.

Anfang 2020 war es Essig mit dem Touren, Amyl And The Sniffers verbrachten das Jahr in einer kleinen Drei-Zimmer-Wohnung in Melbourne und arbeitete an neuem Material. "Es war scheiße, aber auch schön", kommentiert Taylor. "Wir haben einen Haufen Zeit im Garten verbracht, Musik gehört, uns in Shorts vermöbelt und Pommes gegessen."

Am Ende dieses Prozesses steht nun das neue Album "Comfort To Me", das Taylor so beschreibt: "Ich würde sagen, es ist wie eine Folge von 'Die Nanny' zu schauen, aber sie spielt in einer australischen Auto-Show und Nancy interessiert sich für soziale Angelegenheiten und liest ein paar Bücher und Mr. Sheffield sitzt in der Sonne und trinkt Bier."

Der Album-Opener und erste Single "Guided By Angels" steckt mit (post-)punkigem Garage Rock die Erwartungen bereits hoch. Taylors Rap-beeinflusste, beinahe geflowte Delivery mit Zeilen wie "Heavenly/ energy/ good energy and bad energy/ I've got plenty of energy/ it's my currency/ I spent, protect my energy currency" tut ihr übriges.

"Comfort To Me" erscheint am 10. September über ATO/Pias und kann im Band-Shop in unterschiedlichen Versionen vorbestellt werden.

Video: Amyl And The Sniffers - "Guided By Angels"

Stream: Amyl And The Sniffers - "Guided By Angels"

Cover & Tracklist: Amyl And The Sniffers - "Comfort To Me"

01. "Guided By Angels"

02. "Freaks To The Front"

03. "Choices"

04. "Security"

05. "Hertz"

06. "No More Tears"

07. "Maggot"

08. "Capital"

09. "Don't Fence Me In"

10. "Knifey"

11. "Don't Need A Cunt (Like You To Love Me)"

12. "Laughing"

13. "Snakes"