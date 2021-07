Hardcore-Supergroup Off! hat neues Line-up, plant Album und covert Metallicas "Holier Than Thou"

Foto: Jeff Forney

Das Video zur Cover-Version ist ein grandioser Kurzfilm - und auch sonst tut sich einiges bei Off!, von denen wir in diesem Jahr wahrscheinlich noch öfter hören werden.

Es war ein ganzes Weilchen ruhig um Off!, die Hardcore-Punk-Supergroup, die ursprünglich aus Sänger Keith Morris (Circle Jerks), Gitarrist Dmitri Coats (Burning Brides), Bassist Steven McDonald (Redd Kross, Melvins) und Schlagzeuger Mario Rubalcaba (Rocket From The Crypt, Hot Snakes, Earthless) bestand. Doch im Line-up hat sich etwas geändert. Off! haben eine neue Rhythmusgruppe, aber selbstverständlich nicht irgendwen eingestellt, sondern am Bass Autry Fulbright II, einst bei ...And You Will Know Us By The Trail Of Dead und zuletzt neben Walter Schreifels in der Supergroup Vanishing Life sowie Schlagzeuger Justin Brown, der vom Jazz kommt und unter anderem mit Flying Lotus gespielt hat.

Ihren Einstand mit Off! feiern die beiden Neuzugänge fulminant im Video zur Metallica-Coverversion von "Holier Than Thou", einer der vielen Songs auf "The Metallica Blacklist", auf dem 53 unterschiedlichste Künstler - von Pup über Biffy Clyro bis zu St. Vincent - das "Black Album" von Metallica neu interpretieren.

Chris Grismers Video zu "Holier Than Thou" ist tatsächlich eher ein Kurzfilm. Fishbone-Frontmann Angelo Moore spielt darin den windigen Manager der Band, der Off! endlich wieder einen Gig besorgt - ausgerechnet bei einem Gottesdienst unter der Aufsicht eines perfiden, bösen Pfarrers, gespielt von The Jesus Lizards David Yow.

Der Song, der auf Metallicas schwarzem Album der kürzeste ist und am ehesten an die frühen, einst von Punk und Motörhead beeinflussten Wurzeln zurückgeht, bekommt bei Off! noch mehr Speed. Die Band ballert sich rasant durch das Stück, dass es eine wahre Wonne ist.

Außerdem haben Off! bekanntgegeben, dass sie jetzt bei Fat Possum unter Vertrag stehen (zuvor waren sie beim Label des Magazins Vice), wo sie ihre bisherige Discographie noch in diesem Jahr wiederveröffentlichen wollen. Die Band arbeitet jedoch auch an einem neuen Album, von 25 Songs ist die Rede. Eine Crowdfunding-Kampagne für ihr ambitioniertes "Watermelon"-Filmprojekt war allerdings leider gescheitert.

Video: OFF! - "Holier Than Thou"