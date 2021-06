Damon Albarn kündigt Soloalbum "The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows" an, streamt Titeltrack

Foto: Linda Brownlee

Sieben Jahre nach seinem ersten Alleingang veröffentlicht der Blur-Sänger und Gorillaz-Kopf Damon Albarn erneut ein Soloalbum. Der Titeltrack ist ein andächtiges, fast ambientes Stück Musik.

"The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows" (via Transgressive/Pias) ist der Nachfolger von Damon Albarns 2014 erschienenen Solodebüts "Everyday Robots". Der zweite Alleingang des Blur- und Gorillaz-Frontmanns wird am 12. November erscheinen.

"The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows" sollte ursprünglich ein langes, orchestrales Stück werden, inspiriert von den eindrucksvollen und vielfältigen Landschaften Islands.

Kurz vor dem Lockdown im vergangenen Jahr zog Albarn nach Devon, baute eine Scheune zum Studio um und komponierte und entwickelte den Song weiter - so weit, dass aus diesem am Ende elf eigenständige Tracks hervorgingen.

Albarn kommentiert: "Ich war auf meiner eigenen dunklen Reise, während ich diese Platte gemacht habe, und sie machte mich glauben, dass eine reine Quelle immer noch existieren könnte." Der Titel des Albums und des eröffnenden Tracks spielen auf das Gedicht "Love And Memory" von John Clare an.

Laut Pressemitteilung erschließt Albarn auf der Platte noch mehr bisher unbekanntes Terrain: Ausgedehnte orchestrale Arrangements schmiegen sich an intime Melodien, schräge Akkorde treffen auf aufwühlende, aber schwer einzuordnende Sounds, während Albarn als Geschichtenerzähler Themen wie Zerbrechlichkeit, Verlustängste und Wiedergeburt für sich selber einordnet. Ähnlich wie die Schönheit und das Chaos der natürlichen Welt, die es abbildet, dokumentiert "The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows" die emotionale Ebbe und Flut des menschlichen Zustandes - inklusive all seiner extremen Höhen und Tiefen.

Stream: Damon Albarn - "The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows"

Cover & Tracklist: Damon Albarn - "The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows"

01. "The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows"

02. "The Cormorant"

03. "Royal Morning Blue"

04. "Combustion"

05. "Daft Wader"

06. "Darkness To Light"

07. "Esja"

08. "The Tower Of Montevideo"

09. "Giraffe Trumpet Sea"

10. "Polaris"

11. "Particles"